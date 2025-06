"La Resistenza per un giovane", secondo posto per il saggio della liceale Andrea Luce Giustozzi

Andrea Luce Giustozzi, studentessa del liceo Leopardi di Macerata, premiata al concorso nazionale letterario e grafico "La Resistenza per un giovane". Tanti sono stati i partecipanti, che hanno inviato il proprio elaborato da tutta Italia. Come ribadito dagli interventi dei rappresentanti del comitato spontaneo dei giovani di Castelnuovo, dove si è svolta la premiazione, "il concorso ha avuto come scopo quello di promuovere la riflessione, la creatività e il talento letterario e grafico tra i giovani, stimolando la loro capacità di esprimere, attraverso le loro opere, una personale interpretazione del concetto di Resistenza". Giustozzi, classificata seconda con il saggio "La resistenza delle donne", ha seguito in diretta streaming la premiazione e vedrà pubblicato il suo scritto in un e-book dedicato.