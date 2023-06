La ricchezza si compra anche i principi

Paola

Pagnanelli

Può la ricchezza essere diventata il parametro unico con cui giudicare le persone? Può questo essere un argomento di cui ricominciare a discutere, senza essere tacciati di terzomondismo, di buonismo o di immonda poraccitudine? Poniamo il caso che un politico di primissimo piano si scagli in tutto l’orbe terraqueo contro la pratica dell’utero in affitto, detta anche maternità surrogata, suggerendo di definire questa pratica reato universale. Sorvoliamo sulla applicabilità concreta di un simile reato, ma cosa dovremmo pensare quando lo stesso politico di primissimo piano, senza un commento, una parola, una presa di distanza, si fa fotografare in atteggiamento amichevole con un personaggio che questa pratica l’ha praticata? Connivenza con i criminali universali? O mero opportunismo, di fronte al fatto che il personaggio è un multimiliardario di fama mondiale? Direi la seconda. Il caso citato è l’ultimo di una lunghissima serie. Facciamoci caso. La competenza, l’onestà, la simpatia, l’umiltà, l’intelligenza, chi se le pesca più? E come ci piace invece pescarci le vite di lusso, senza mai chiederci come ce l’abbia qualcuno quel lusso. Facciamoci caso. Come è passata l’idea che se diventi miliardaria facendoti foto in posti fighi con vestiti firmati sei un modello? Se fai video idioti di challenge, le sfide, non solo suicide ma anche omicide sei un modello? Facciamoci caso. Sarà da vecchi, ma dobbiamo ricordarcelo tutti ogni tanto che non esiste solo il vuoto di un like, il successo in euro, ma c’è un mondo reale e bello in cui siamo tutti, potenzialmente felici persino senza essere milionari.