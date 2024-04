La ricerca che fa chiarezza storica: "Ecco quando è nata la Filarmonica"

Tra una trasmissione della Rai e le Giornate del Fai, la Società Filarmonica è stata al centro dell’attenzione, anche per la lunga storia che rivendica, fin dalla costituzione nel lontano 1808. Massimo Lanzavecchia, però, è autore di una ricerca in cui ha ricostruito una storia diversa. Chi ha ragione? "Hanno ragione i fatti e i documenti. E anche gli studenti-ciceroni che durante le giornate Fai hanno raccontato, in buona parte, la storia giusta", afferma Lanzavecchia. "La Società Filarmonica (poi Filarmonico Drammatica) nasce nel 1865, proprio in contrapposizione alla preesistente Società Filodrammatica del Casino, costituita in età napoleonica (1808/1809). La Società Filarmonico Drammatica del 1865 è tuttora attiva, mentre la più antica Società Filodrammatica del Casino si è sciolta nel 1901. E che siano state due società diverse è attestato anche dalla competizione per la supremazia che ingaggiarono tra loro, nei trentasei anni di fine Ottocento che le videro entrambe attive".

Lanzavecchia, ma la Filarmonica ha detto di aver dato ai soci lo Statuto del 1809…

"Non è lo Statuto della Filarmonica, ma della più antica Società Filodrammatica del Casino".

E i carbonari, i moti risorgimentali, la presenza di Garibaldi?

"Tutti fatti riferibili alla Filodrammatica del Casino. Nel 1816, con la restaurazione dello Stato Pontificio, la Società venne chiusa su pressione del vescovo Strambi, ma poi riaperta su richiesta del presidente Pantaleoni e per intercessione del cardinal Consalvi, segretario di Stato. Del moto del 1817 e della trama del 1820 furono protagonisti anche molti soci del "Casino", così come nella rivoluzione del 1831 e nella Repubblica Romana del 1849. È qui che Garibaldi organizzò la Legione per la difesa di Roma, fu eletto deputato, ed ebbe occasione di frequentare la Filodrammatica del Casino".

Giosuè Carducci, però, venne a Macerata nel 1876, quando c’era anche la Filarmonica.

"Certo, ma anche quella volta era la "Filodrammatica del Casino", non la Filarmonica, ad averlo ospite. Su Studi Maceratesi ho riportato la recensione di quella serata dal ’Vessillo delle Marche’".

Il Palazzo Bourbon Del Monte è sempre stato sede della Filarmonica?

"Si, almeno dagli anni ’70 dell’Ottocento, prima era a Palazzo Sarnari vicino al Duomo. La Filarmonica, però, ne divenne proprietaria solo nel 1912".

E dov’era la sede della più antica Filodrammatica del Casino?

"A San Giovanni, nell’ex convento dei Gesuiti, unica sede dal 1809 fino al suo scioglimento nel 1901. Prima di acquistare Palazzo Bourbon Del Monte nel 1912, la Filarmonica aveva deciso di prendere in affitto dal Comune i locali e il Teatro del Casino, ormai vuoti. Ma poi non se ne fece nulla".

Lei dice che la "sua storia" si basa su fonti certe. Può citarne qualcuna?

"In realtà non ho scoperto molto di nuovo, ma ho concatenato più nitidamente quanto fin qui è stato già scritto e i tanti documenti di archivio che ho ripercorso, alcuni inediti. Per citare le fonti principali, oltre all’archivio della "Filodrammatica del Casino" consultabile in Archivio di Stato e in parte in biblioteca, oltre a quello di poche carte presente in Filarmonica, basterebbe citare lo studio di Franco Torresi [Due passi indietro ... la Società Filodrammatica del Casino, in La città sul palcoscenico, II, 1997], ma anche quelli di Simonetta Torresi [Società Filarmonico Drammatica, 2003] e di Libero Paci [I teatri, la musica, gli spettacoli, in Storia di Macerata, IV, 1989]".

Com’è che si è interessato a questa storia?

"Stavo scrivendo il libro sul mio antenato, Gran Maestro della Carboneria maceratese e socio della Filodrammatica del Casino. In quello stesso periodo partecipai in Filarmonica a una rievocazione del moto carbonaro del 1817 come se fosse avvenuto lì. Quello che leggevo nei testi e trovavo negli archivi non quadrava, così cominciai a indagare".