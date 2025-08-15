La richiesta di Marinelli: "Distributori di sacchetti anche a Sambucheto"

È stata presentata in questi giorni da Andrea Marinelli, capogruppo del Partito democratico in consiglio, una mozione per impegnare la giunta a potenziare il servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata nella frazione di Sambucheto, con l’installazione di un distributore automatico accanto alla casetta dell’acqua. Per Marinelli ciò permetterebbe di unire due servizi pubblici nello stesso sito, ottimizzando gli spazi e semplificando l’accesso per residenti e attività produttive: la zona è dotata di un ampio parcheggio ed è un’area strategica facilmente accessibile. "Sambucheto, con le sue aree residenziali, rurali e il polo industriale Pip rappresenta – ricorda Marinelli – una delle zone più dinamiche del territorio comunale, dove la richiesta di servizi efficienti è particolarmente sentita. L’installazione del terzo distributore qui permetterebbe di servire in maniera più capillare l’intera macro-area, rispondendo alle esigenze già più volte segnalate dai residenti e dalle attività produttive".

Attualmente il Comune dispone di due distributori automatici funzionanti "che hanno già contribuito a migliorare il servizio e a semplificare le procedure per gli utenti". Si chiede, quindi, alla giunta di valutare la fattibilità tecnica ed economica del nuovo distributore, reperire le risorse necessarie anche attraverso fondi ambientali o contributi specifici, e a fornire aggiornamenti puntuali sulle tempistiche e sugli sviluppi del progetto.