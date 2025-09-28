La ricostruzione di San Liberato: "Questione tecnica, la risolviamo"

La chiesa di San Liberato, in centro storico, risulta tra i beni comunali. È emerso in occasione del rilascio per le autorizzazioni sulla conformità urbanistica. Ad ogni modo si tratta di un problema burocratico, se ci sono finanziamenti per la ricostruzione non vanno persi.

L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi parla della chiesa terremottata in via dei Sibillini, che "va resa fruibile innanzitutto per il bellissimo ciclo di affreschi che ospita". Il vescovo Nazzareno Marconi aveva parlato, in merito alla ricostruzione delle chiese nella diocesi, di un problema, per la chiesa di San Liberato, "di proprietà, con il Comune che chiede accertamenti per procedere con l’istruttoria". Iommi spiega che la natura della questione "è burocratica, tecnica. Se c’è un finanziamento non va assolutamente perso, sarebbe difficile ritrovarlo".

"Nel 1325 in quella zona c’era una semplice edicola con dipinto San Liberato. Tra il 1520 e il 1525 fu ampliata, e divenne una chiesa intitolata Santa Maria Incoronata. Gli affreschi, di pittori locali, risalgono a questo periodo. Nel 1613 fu radicalmente restaurata e ufficiata dai Filippini. Contiene ancora la lapide del benefattore maceratese Martino Pancalducci, e lo stemma del cardinale Centini", spiega l’assessore rispetto alla storia del luogo di culto.

"La questione va risolta, l’immobile da un punto di vista strutturale è piccolo, non dovrebbero esserci grossi problemi di ricostruzione. La messa in sicurezza va fatta, gli affreschi che ospita sono tra i più importanti della città. Va sbrigliata la questione formale, si tratta di capire l’origine delle carte. Se la proprietà sia della diocesi o del Comune non dovrebbe essere difficile da capire, l’obiettivo è avere il finanziamento per recuperare questa chiesa, una memoria storica e religiosa importantissima per Macerata".