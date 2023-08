La ricostruzione dopo sette anni Gli sfollati sono scesi a dodicimila

di Lucia Gentili

A sette anni dal triste anniversario della prima di una lunga serie di scosse di terremoto, registrata la notte del 24 agosto 2016, la provincia di Macerata conta 12.150 sfollati (su un totale di 301.581 abitanti). L’anno scorso erano 13.422. I dati, forniti dall’Ufficio speciale ricostruzione della Regione, sono aggiornati al mese di agosto.

Muccia, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina registrano le percentuali più alte di persone fuori casa in rapporto al numero di abitanti (Istat). Muccia, su un totale di 863 residenti, ne ha 157 in Cas (percepiscono il contributo di autonoma sistemazione) e 369 nelle casette, le cosiddette Sae; in pratica 526 terremotati, il 61% della popolazione. Nel 2022, la percentuale era del 62,64%. A Castelsantangelo, su 248 abitanti, 32 sono in Cas e 109 nelle Sae (141, ovvero il 57%, mentre nel 2022 il 58,8%). A Visso, su 1024 abitanti, 110 sono in Cas e 456 nelle casette per un totale di 566, ovvero il 55,3%, mentre nel 2022 raggiungevano il 58,3%. A Ussita, su 395 abitanti, 52 in Cas e 163 in Sae (215, ovvero il 54,4% contro il 57,5% del 2022); infine a Pieve Torina, su 1352 abitanti, 253 in Cas e 419 in Sae, per un totale di 672, ovvero il 49,7% contro il 54,8% dell’anno scorso.

Il capoluogo di provincia, Macerata, su 41.047 abitanti, conta 468 persone in autonoma sistemazione (1,1%); l’anno scorso erano 486 (1,18%). A Valfornace, su 956 abitanti, 394 sono fuori casa, di cui 115 in Cas, 275 in casetta e 4 negli alloggi, il 41,2% (rispetto al 44,76% dell’anno passato). A Fiastra, su 646 abitanti, ha 195 persone fuori casa, di cui 68 in Cas e 127 nelle casette, il 30,2%. A Cessapalombo, su 457 abitanti, 124 hanno l’abitazione inagibile, di cui 105 in autonoma sistemazione e 19 nelle Sae, il 27%. A Camerino, su 6.692 abitanti, 1731 sono fuori casa, di cui 1.082 in Cas e 595 nelle casette, 22 nelle strutture invendute e 32 in altre strutture, per un totale del 26%. Mentre l’anno scorso la percentuale era del 28%. A Caldarola, su 1705 abitanti, 392 hanno casa inagibile, di cui 141 in Cas e 251 nelle casette, il 23%; idem per Gagliole, con 135 persone fuori casa (132 in Cas e 3 in casetta) su 585 abitanti. A Monte Cavallo, il Comune più piccolo per popolazione residente, su 111 abitanti, 25 sono terremotati (7 in autonoma sistemazione e 18 in casetta), il 22,5%. A Camporotondo, su 515 abitanti, 110 sono fuori casa (93 in Cas e 17 in Sae), il 21,4%, mentre a Pioraco, su 1031 abitanti, 210 (141 in Cas e 69 in Sae), il 20,4% (rispetto al 22,3% del 2022). A Tolentino, su 18.772 abitanti, 2101 sono in autonoma sistemazione (11,2%), rispetto ai 2.549 del 2022; è l’unico Comune che non ha scelto le casette. Mentre conta 203 persone tra alloggi e container (in questi ultimi una quarantina).