La ricostruzione va a singhiozzo: "La casa di Peppina ancora non c’è"

Macerata, 25 ottobre 2023 – La casa della madre è ancora in fase di ricostruzione. La sua, lontana dall’inizio dei lavori. Agata Turchetti, figlia di Giuseppa Fattori (meglio conosciuta come nonna Peppina), racconta la propria esperienza evidenziando le lungaggini di un sistema in cui "è sempre più difficile trovare le ditte, ci sono proroghe continue e un collo di bottiglia nell’edilizia, effetto del Superbonus".

Agata Turchetti, ex dirigente scolastica a Civitanova, davanti alle macerie della sua abitazione a San Martino di Fiastra. Nel tondo la mamma Giuseppa Fattori (per tutti nonna Peppina), morta nel novembre 2021

Nonostante tutto, la Turchetti (professoressa in pensione, già dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Ugo Bassi di Civitanova) non vuole lasciare nel cassetto il suo sogno: vicino all’immobile della madre, a San Martino di Fiastra, si trova anche la sua casa, dove vorrebbe realizzare un centro culturale di comunità al piano terra e un appartamento da mettere gratuitamente a disposizione di studenti e giovani ricercatori.

La strada è ancora lunga ma non molla, sia per l’amore verso il territorio, Fiastra in particolare, sia per la memoria della madre e del padre.

Peppina se n’è andata a quasi 99 anni nel novembre 2021, nella sua casetta di legno, nella struttura realizzata nei pressi della sua abitazione distrutta dal terremoto 2016. Una casetta dichiarata abusiva – al centro di una vicenda giudiziaria che approdò anche in Parlamento – ma poi sanata dalla legge Salva Peppina. Giuseppa non è riuscita a vedere la propria casa ricostruita.

"Abbiamo presentato il progetto il 29 gennaio 2018 – spiega Agata – e il cantiere è stato aperto il 16 novembre 2020. Dopo tre anni, i lavori non sono ancora stati completati". La ditta sta procedendo con i pavimenti, ma resta tutta la parte dell’impiantistica, delle porte ecc.

"Per quanto riguarda casa mia invece – prosegue –, il progetto è stato approvato il 17 maggio scorso, con decreto per la concessione del contributo. Ma non riusciamo a chiudere un contratto definitivo con la ditta. Se non acceleriamo, c’è rischio di perdere il contributo. Tecnici e imprese hanno cercato di accaparrarsi più opere, e il risultato è che non sono in grado di mantenere tutti gli impegni per la grande mole di lavoro. A farne le spese, noi proprietari".

La prof sottolinea il profondo legame che la unisce a questo edificio, dei nonni paterni, rilevato nel 2010: "Per costruirlo nonno, emigrante, fece dei sacrifici. Quindi la casa merita rispetto: un patrimonio di affetti, memorie e ricordi che non può andare perduto. Tra l’altro aveva resistito bene al terremoto, per precedenti lavori di ristrutturazione nel 2014. Se non fosse che la casa accanto è crollata, cedendo sopra alla mia".

Agata ha intenzione di farci qualcosa di bello. "Ho investito qui tutta la liquidazione – precisa – con un impegno economico, materiale, di sogni e speranze. Piano terra come sede di incontri, e sopra un alloggio per giovani pronti a studiare la flora e la fauna selvatica, il territorio, il dissesto idrogeologico. Ma non so quali saranno i tempi".

Fa quindi una riflessione amara, alla vigilia dell’anniversario del sisma.

"Questi sette anni sono stati un insulto alla dignità delle persone – dice senza mezzi termini –. Hanno generato tristezza, rassegnazione e disillusione nella popolazione. Non vedo comunione di intenti. Gli accolli per le famiglie sono insostenibili e gravosi. Le aziende, pur di tenere in piedi tanti cantieri, non sempre si comportano in modo responsabile e talvolta si approfittano di una pluralità di circostanze, come pandemia, intemperie, materiali costosi e difficili da reperire e Superbonus. La responsabilità, oltre che della politica, forse in parte è anche dei cittadini. Dico una cosa impopolare, lo so. Ma la "restanza", il legame col territorio vanno coltivati. Qui a San Martino di Fiastra, tra chi non c’è più (basti pensare alle vittime indirette, gli anziani deceduti nel periodo di trasferimento lungo la costa) e chi non torna, sono rimasti letteralmente quindici gatti". Ed è Agata che, settimanalmente, partendo da Civitanova, porta loro da mangiare.