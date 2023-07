LA RIEVOCAZIONE "CINGOLI"

L’appagante soddisfazione per l’esito della 34ª edizione di "Cingoli 1848", la rievocazione storica in costumi dell’epoca organizzata dall’omonima associazione, seguita da un pubblico folto ed entusiasta, si è completata in notturna con lo svolgimento della soirèe danzante in Piazza Maggiore. Ammirate le raffinate acconciature, la classicità dei frac indossati dai cavalieri, l’eleganza delle dame. Le coppie si sono esibite in balli che hanno avuto come tema anche quelli eseguiti nel film "Il Gattopardo" Le coinvolgenti evoluzioni sono state anticipate da letture, voce recitante Layla Giordani, tratte dal libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Gianfilippo Centanni