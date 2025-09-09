"La riforma sanitaria non funziona e il lavoro è un tema drammatico"

Romano Carancini (Pd), ex sindaco di Macerata, si candida al consiglio regionale dove cerca la conferma.

Carancini, perché ha deciso di ricandidarsi?

"Il Pd ha adottato la politica delle consultazioni coi vari circoli che hanno dato un’indicazione unanime nei miei confronti, e ciò mi ha fatto molto piacere, pesando il lavoro portato avanti in 5 anni di opposizione".

Cosa c’è di vero nelle voci di corridoio del partito secondo cui lei potrebbe essere il futuro assessore alla sanità?

"Non è un argomento all’ordine del giorno, perché prima Ricci deve vincere le elezioni e io devo essere eletto".

Però queste voci non possono girare senza motivo.

"Forse dipendono dall’esperienza come vice presidente della commissione sanità e dall’impegno messo in cinque anni su questo tema: questi fattori potrebbero avere alimentato tale ipotesi, su cui ora però non vale la pena ragionare".

Qual è stato l’errore più grave dei cinque anni di governo del centrodestra?

"È stato un governo istintivo privo di programmazione. Non hanno compreso le priorità della regione e ciò non li ha portati ad affrontare i bisogni impellenti avventurandosi senza conoscere le materie".

Per esempio?

"La sanità. Soggetti terzi dicono che siamo ultimi per le liste d’attesa, che siamo indietro nella politica della prevenzione, hanno fatto una riforma portando da un’Asur unica a sette, ma oggi non c’è l’atto aziendale e praticamente è stata approvata una legge che poi non sono riusciti ad applicare completamente".

Non può essere che certe situazioni critiche siano la conseguenza della situazione ereditata da anni di governo del centrosinistra?

"Non è pensabile che tutto dipenda da Acquaroli, nessuno ha mai negato le responsabilità degli anni precedenti. Per esempio che fino al 2019 la spesa sanitaria nazionale fosse insufficiente, una scelta che appartiene al centrosinistra ma anche al centrodestra. Ma quello che si imputa ad Acquaroli è il governo dell’organizzazione sanitaria su cui la Regione ha pieni poteri. Ha fatto una riforma che non funziona, non ha efficientato la macchina e ciò vuol dire sprechi".

Possibile che in questi cinque anni non sia stato fatto qualcosa di positivo?

"Sul piano delle infrastrutture sono stati attenti a portare avanti gran parte del lavoro già impostato. Però in cinque anni non è stato fatto un solo passo avanti sulla Val Potenza e ricordo Baldelli dire nel 2021 che sarebbero andati avanti avendo 10 milioni di euro. Risultato? Siamo ancora a una ipotesi di fattibilità, perché ancora non è chiaro che tipo di strada sarà: confusione assoluta".

Cosa le chiedono i cittadini durante la campagna elettorale?

"Una migliore sanità. Un altro tema drammatico è il lavoro, con le persone che dall’oggi al domani sono in cassa integrazione o non hanno più un’occupazione. Non c’è stata una politica della qualità della spesa, Acquaroli si vanta di avere speso tutti i fondi a disposizione, ma i dati dimostrano che non l’ha fatto nel modo giusto".