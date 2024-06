La rimpatriata 69 anni dopo l’esame di quinta elementare. Una giornata tra sorrisi e nostalgia

"Ci siamo ritrovati domenica 16 giugno, dopo 69 anni, dall’esame di quinta elementare e oggi ottantenni, in un ristorante, per ricordare quei tempi". Così Stefano Mariani racconta la rimpatriata a Petriolo. "All’appello purtroppo mancavano diversi di noi", dice. Alcuni per problemi di salute altri perché non ci sono più. Una giornata piena di sorrisi, lacrime, aneddoti e nostalgia, con la promessa e la speranza di rivedersi fra dieci anni. "Ci siamo ricordati – aggiungono i partecipanti – che, dopo la quinta elementare, non potevamo proseguire con le medie: a Petriolo non c’erano, le medie sono state istituite qualche anno dopo e il sindaco di allora ci pregò di ritornare sui banchi così da arrivare a un numero sufficiente per avere l’autorizzazione e creare le medie anche in paese. Per qualche anno le lezioni si svolsero nelle stanze di una casa disabitata". Gli amici di un tempo si sono ritrovati con lo stesso affetto di allora.