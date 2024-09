La rimpatriata a 50 anni dal diploma magistrale

Al Moretti Village si sono rivisti tutti, a cinquant’ anni dal diploma magistrale ottenuto nello storico e glorioso Istituto Stella Maris. Tre uomini e 21 donne, nessuno è voluto mancare all’ appuntamento, neppure chi oggi vive lontano da Civitanova. Tantissimi i ricordi e molta l’emozione di quei tempi, sogni di fanciulle in fiore, timori per una versione di latino, speranze per un avvenire in linea con i propri desideri e quelli della famiglia. Del gruppo, dieci hanno scelto l’insegnamento, due sono logopediste, poi un’osteopata, una farmacista, un vigile urbano, una guardia giurata, chi al ristorante e chi un impiegato. Una tavoletta sinottica, ideata da un’ex ragazza e data in omaggio agli ex ragazzi, inesorabilmente ricordava a tutti i segni del cambiamento da quel 1974, quando Giovanni Leone era presidente della Repubblica, il Papa era Paolo VI, Mille luci e Canzonissima accompagnavano i nostri dopo cena, Bud Spencer e Terence Hill riempivano le sale cinematografiche con "Altrimenti ci arrabbiamo", un caffè al bar costava 110 lire, un litro di benzina 270 lire e una Fiat 126 un milione e 850.000 lire. Bei tempi quei tempi! Oggi ben altre preoccupazioni accompagnano la quotidianità, e l’amarcord è una piacevole evasione.

Giuliano Forani