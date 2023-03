La rimpatriata dei "Cingolà-Gurpì" È una delle famiglie più numerose

Una domenica speciale per i CingolàGurpì, una delle famiglie recanatesi più numerose il cui capostipite a cui si fa riferimento è Giustino, vissuto nei primi anni dell’800 che, sposatosi con Filomena Fiordomo, ha avuto 5 figli che hanno prodotto una numerosa discendenza sino ad oggi. La famiglia ha sicuramente le radici nel rione di Castelnuovo tanto che il monte Antigniano, dietro la chiesa di Santa Maria Assunta, è conosciuto proprio come "Monte de Cingolà". Ci si sono messi con volontà Marco Buccetti e Settimio Cingolani insieme a suo nipote Marco, alcuni dei tanti pronipoti di Giustino, per ritrovare i nomi di tutti (o quasi) e organizzare la simpatica rimpatriata in un noto locale cittadino. Già nel passato i tanti Cingolani recanatesi avevano mantenuto sempre ottimi rapporti tra di loro e ciò ha reso oggi più facile il lavoro dei pronipoti che sono riusciti addirittura a disegnare un grosso albero genealogico della famiglia: c’è voluto un foglio di 2 metri con un albero ramificato in 360 nomi. E questo è solo l’inizio… "Sentivamo la nostalgia di quegli incontri conviviali che facevamo ancora negli anni ‘60 – dice Buccetti – e quindi volevamo ricordarli ai nostri figli con questo riavvio a cui hanno partecipato circa 90 persone. Un inizio di ricerche è così partito e vogliamo non fermarci e svelare anche il significato del nostro Soprannome: GurpìVorpì". Per questo qualcuno narra dell’unione tra un Cingolani, mezzadro di Castelnuovo, e una Volpini discendente dalla facoltosa famiglia di Porto Recanati, ma la ricerca deve essere ancora perfezionata. "Con molti di loro ci siamo ritrovati, con altri ci siamo addirittura conosciuti – sottolinea un’altra Cingolani, Nikla –. Il tempo ha fatto sì che questa tradizione di vedersi una volta all’anno venisse messe da parte, ma poi è scattato qualcosa, una scintilla che ha permesso di ricreare questo momento importante non per il pranzo in sé, ma per ciò che racchiude nel profondo".