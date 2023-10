La rimpatriata dei nati e cresciuti nella campagna sud di Porto Recanati

Una mega rimpatriata con tutti i residenti ma anche i bambini e i ragazzi di allora che sono nati e cresciuti nella campagna sud di Porto Recanati, e cioè lungo il quartiere Santa Maria in Potenza. Tant’è che domenica scorsa è stata organizzato un pranzo al ristorante "La Cipolla d’Oro", soprattutto con la scusa di ritrovarsi dopo davvero molto tempo. Infatti c’è chi ancora è rimasto lì, mentre altri si sono spostati nel centro del paese. A partecipare c’erano circa 120 persone, tra grandi e piccoli, tutti esclusivamente nati o cresciuti nella zona tra l’Abbadia, il Bivio Regina e la campagna intorno a Santa Maria in Potenza. E diversi sono stati i componenti delle famiglie storiche del quartiere sud che sono venuti e hanno brindato per l’occasione, tra cui i Massi, Balloriani, Muzi, Sampaolo, Mazziero, Senigagliesi, Scocco, Pigini, Montali, Sabbatini, Fratoni e Ripa. Non è mancato nemmeno il sindaco Andrea Michelini, in quanto la sua famiglia ha origini proprio a Santa Maria in Potenza, e neanche l’ex assessore Angelica Sabbatini. Insomma, un bel pomeriggio di spensieratezza e divertimento, con tante risate e l’immancabile coro: "Siamo qui, siamo noi, siamo quelli dell’Abbadia".