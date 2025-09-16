La rinascita del Divini: "Questa è casa vostra"

"Dopo anni di sacrifici e lezioni in sedi provvisorie a seguito del terremoto, oggi tornate finalmente a casa vostra". Con queste parole il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha accolto gli studenti dell’Itts Divini ieri mattina, al suono della prima campanella dell’anno scolastico. Nei saluti rivolti all’intera comunità scolastica il primo cittadino ha ribadito l’importanza della scuola come "cuore pulsante della nostra comunità, un luogo non solo di nozioni ma di crescita personale, socializzazione e costruzione del futuro. Qui si imparano a superare le difficoltà, a lavorare in gruppo, a confrontarsi con gli altri e a diventare i cittadini di domani". Poi il messaggio rivolto agli studenti del Divini: "Dopo anni di sacrifici e lezioni in sedi provvisorie a seguito del terremoto, oggi tornate finalmente a casa vostra. Questa nuova scuola – ha aggiunto – non è solo un edificio ma il simbolo della nostra resilienza e del nostro impegno a ricostruire e guardare al futuro con fiducia. Vi auguro di riempire le vostre nuove aule e i vostri laboratori di entusiasmo, creatività e passione per lo studio". Piermattei si è recata anche all’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi, accompagnata dalla dirigente scolastica, professoressa Catia Scattolini. L’incontro con le nuove e i nuovi alunni si è aperto dando lettura della lettera aperta del direttore generale dell’Ufficio Scolastico per le Marche, Donatella D’Amico mentre la dirigente Scattolini ha invitato gli studenti a "impegnarsi con costanza nello studio, a partecipare attivamente alla vita scolastica e alle iniziative che saranno proposte con un atteggiamento positivo e rispettoso verso compagni e insegnanti".

g. g.