La rinascita di Mariagrazia: "Doppio trapianto di rene, così ho ripreso la mia vita"

di Franco Veroli

"Oggi sto bene. Ho ripreso in mano la mia vita. Mi sono immersa in un flusso di gente volta al bene per poter ricambiare quanto ho ricevuto". La tolentinate Mariagrazia Feliziani, 41 anni, un lavoro da segretaria con contratto a tempo alle Terme Santa Lucia, ha una voce che esprime una straordinaria energia positiva, quella che sente o – piuttosto – quella che da qualche anno ha ritrovato dopo essere stata sottoposta ad un doppio trapianto di reni.

Quando è iniziata questa difficile "avventura"?

"Tutto è cominciato quando avevo 13 anni. In seguito ad alcuni accertamenti mi è stata diagnosticata una glomerulonefrite cronica rispetto alla quale si poteva solo rallentarne il decorso, ma niente di più. È iniziata la prima battaglia, anche se sapevo che con il passare del tempo la situazione sarebbe irrimediabilmente peggiorata"

Quando è accaduto?

"A 18 anni, mentre frequentavo l’ultimo anno del liceo linguistico all’Istituto Gentili di San Ginesio. È stato allora che sono stata costretta a ricorrere alla dialisi. È stato un momento particolarmente duro, non solo perché il trattamento è impegnativo, ma anche perché non riuscivo ad accettare una situazione a cui cercavo di ribellarmi. Ero consapevole della mia condizione, ma recarsi a fare la dialisi incontrando per lo più malati anziani, contrastava con la mia età, era difficile entrare nell’ordine di idee che purtroppo ero malata come loro. Ho fatto la dialisi per due anni e, nel frattempo, mi sono messa in lista di attesa in diversi ospedali, non solo della nostra regione, per poter fare il trapianto"

Quando c’è stata la svolta?

"Nel 2003, quando sono stata chiamata per effettuare il trapianto dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Per i nove anni successivi tutto è andato sostanzialmente bene, poi, però, sono emerse delle complicazioni, ho avuto qualche problema di rigetto. E, purtroppo, sono stata costretta a ricorrere nuovamente alla dialisi. È stato un momento difficilissimo: non c’era solo – di nuovo – la dialisi, ma anche la paura per l’attesa. Quanto sarebbe durata? Sarei arrivata in tempo per un nuovo trapianto? Confesso che ho avuto un periodo di depressione".

Quanto è durata questa volta la dialisi?

"Altri quattro anni, fino al 2016, quando è arrivata una nuova chiamata, questa volta dall’ospedale regionale di Torrette, dove sono stata sottoposta ad un nuovo trapianto, è arrivato un rene nuovo. Questa volta il periodo di convalescenza e ripresa è durato più a lungo, ma poi la situazione è andata via via decisamente migliorando".

In che modo?

"Ho ripreso in mano la mia vita, ho viaggiato tantissimo, in particolare in Italia, e ho visto tanti luoghi bellissimi, ma sono stata anche in Portogallo, Polonia, Bosnia Erzegovina. Ho stretto tante belle e nuove amicizie, sono impegnata nel volontariato. Sono contenta e sarò sempre grata a chi, con la donazione degli organi, ha reso possibile gli interventi che mi hanno restituito ad una vita normale. Con il mio impegno da volontaria voglio restituire tanto bene quanto ne ho ricevuto".