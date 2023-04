"La rinuncia al Premio Ravera è un dispetto alla città"

"Non si può negare che il Premio Ravera sia stato un evento che a Tolentino ha creato movimento e interesse, con tanto seguito per una musica nazional-popolare che non muore mai". La minoranza di ’Tolentino nel Cuore’, capitanata dal capogruppo Silvia Luconi (ex vicesindaco), interviene sul Premio Ravera, che quest’anno sbarca a Castelraimondo (l’11 giugno al campo sportivo comunale). Nata a Tolentino nel 2015, la manifestazione si è tenuta per l’ultima volta in città nell’estate 2021 (sempre sotto il mandato dell’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi); l’anno scorso non è andata in scena. Sul palco del Premio sono saliti Diodato, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, il compianto Fabrizio Frizzi, Mara Venier, Carlo Conti, Pippo Baudo, Amadeus. "È nelle facoltà dell’amministrazione comunale - aggiunge Luconi - decidere che taglio dare agli eventi e agli spettacoli cittadini, preferendo magari musica e cultura di nicchia, che pur ci deve stare ma che non può prevaricare tutto il resto della cittadinanza, costringendola a recarsi altrove". Luconi tiene anche a precisare il costo della manifestazione: " Prendendo a riferimento il 2021, a fronte di un totale di spese di 102.338,48 euro, ci sono state entrate per 46.975 euro: il Premio dunque è costato 55.363,48 e non 150mila euro. Ora si capisce in maniera chiara che si tende a cancellare gran parte delle cose fatte in precedenza, ma non si amministra a colpi di dispetti".