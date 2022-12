"La riscoperta del folklore passa dai giovani"

Diffonde la forza delle tradizioni con la sua musica inconfondibile e un’energia travolgente. Da 43 anni l’associazione di promozione sociale "Li Pistacoppi" – Gruppo folklorico Città di Macerata mantiene viva la cultura, le tradizioni popolari maceratesi e marchigiane. Da alcuni mesi alla guida del gruppo c’è una giovanissima, cresciuta da sempre tra balli e organetti. Caterina Bonfigli, 22enne di Macerata, infatti, è la nuova presidente. Al suo fianco i soci, attualmente una settantina, hanno voluto un direttivo che mixa gioventù ed esperienza. Con Caterina, infatti, ci sono altre tre ragazze dai 22 ai 36 anni, Ilaria Bucchi, Mary Ricotta e Sarah Graziani, oltre ad Aldo Gardini, personaggio storico, nonché uno dei fondatori del gruppo.

Bonfigli, come si trova ad essere presidente di un gruppo così conosciuto come i Pistacoppi?

"All’inizio avevo paura perché sentivo un forte senso di responsabilità. Essere presidente è un impegno che comporta molti sacrifici e che conferisce responsabilità legali, ma anche "morali" nei confronti di coloro che ci seguono, dei maceratesi e dei soci. Non è sempre semplice conciliare tutti gli impegni, lo studio e gli esami con le scadenze e gli appuntamenti dell’associazione, il tempo da dover dedicare a un gruppo storico come questo è molto, ma ne vale la pena. Il direttivo è unito e lavora insieme, ci aiutiamo a vicenda senza tralasciare l’aiuto dei soci che ci stanno accanto e ci consigliano i passi migliori da compiere per andare avanti in questa nuova avventura".

Come si è avvicinata al gruppo?

"Ho da sempre fatto parte dei Pistacoppi anche grazie a mia madre che fa parte dell’associazione e, già a tre anni, ballavo il saltarello con gli altri bambini del gruppo. Poi crescendo ho cominciato a capire cosa fosse il folklore e cosa rappresentassimo in Italia e nel mondo. L’autenticità, la qualità e la professionalità raggiunte negli anni sia in ambito organizzativo che spettacolare hanno permesso al festival di essere inserito dal 2004 nell’albo della sezione nazionale italiana del "Consiglio internazionale delle organizzazioni dei Festival del Folklore e delle arti tradizionali"".

A cosa state lavorando in questi mesi?

"Il prossimo obiettivo è il "Festival internazionale del folklore" che si svolgerà in città dal 17 al 23 agosto. Il Festival nasce a Macerata nel 1993 con lo scopo di favorire scambi culturali tra giovani di diversi paesi, etnie e tradizioni, con usi, costumi e modi di vita dissimili tra loro. Malgrado tanta diversità, è in un’occasione come questa che si riesce a manifestare un profondo e originale contenuto culturale trasmettendo messaggi di affratellamento tra popoli, validi per abbattere barriere apparentemente insormontabili, differenze di linguaggio, difficoltà di comunicazione, diverso credo religioso, vario colore della pelle. Altro scopo è promuovere politiche di pace, cooperazione per lo sviluppo culturale, sociale e democratico tra i popoli che prendono parte agli spettacoli e i maceratesi".

I giovani si avvicinano al mondo delle tradizioni?

"Nella nostra associazione ci sono molti bambini e ragazzi che si sono avvicinati al folklore e che si dedicano con costanza alle attività. Il mercoledì pomeriggio i più piccoli (dai 5 ai 12 anni) si ritrovano in sede per provare i canti e i balli, ma soprattutto per divertirsi insieme. Il resto dei ballerini e dei musicisti, invece, hanno appuntamento ogni lunedì e venerdì per esercitarsi nei balli a sei coppie e nei canti popolari. Il giovedì il nostro amico Stefano Mosetti insegna a suonare l’organetto a tutti coloro che sono curiosi di conoscere questo strumento. Attirare a noi i ragazzi non è mai semplice, il folklore e le tradizioni di un tempo vengono spesso viste come una cosa ridicola e soprattutto rivolta ai più anziani. Questa idea va smentita e rivalutata, i giovani oltre ad essere il futuro pilastro delle associazioni come la nostra, sono anche coloro che hanno idee nuove, fresche e innovative che a volte gli adulti non hanno".