La rivincita del primario: "Sconfitta per la sanità"

"Non c’era bisogno di arrivare a questo. Sono rammaricato, ma certo non sono stato io a volerlo. Ho reagito al fatto di essere stato sollevato da un incarico senza una reale motivazione plausibile". Da Sarno, dove è tornato a lavorare dal primo luglio 2023, Alfredo Mazza, ex primario della Cardiologia a indirizzo riabilitativo dell’ospedale di Camerino, commenta la sentenza con la quale Germana Russo, giudice del lavoro del tribunale di Macerata, ha accolto parzialmente il suo ricorso, valutando illegittimo il recesso da parte dell’Ast del contratto stipulato con il professionista per mancato superamento del periodo di prova e condannando l’azienda a corrispondergli 80mila euro come "risarcimento del danno all’immagine e alla carriera professionale". "Questa sentenza – afferma – è una grande vittoria per me e per i miei avvocati, ma è una dura sconfitta per la sanità. Sborsare circa 100mila euro, visto che l’Ast deve pagare anche 12mila euro di spese legali, e perdere un medico primario col mio curriculum per motivazioni poco comprensibili è qualcosa al di fuori dalla normalità, un fatto a mio avviso molto grave. Anche perché la vicenda procura una danno d’immagine alla stessa Azienda".

Il cardiologo sottolinea di aver lavorato molto e bene all’ospedale di Camerino, "come hanno confermato tutti i testimoni chiamati in giudizio", ed evidenzia che al suo arrivo poteva contare su se stesso e un solo altro medico. "Nonostante questo siamo riusciti a garantire l’assistenza e gli stessi numeri di prestazioni che un anno prima venivano erogate da cinque medici". Al suo arrivo, in realtà, venne accolto in modo molto caloroso. "Qualcuno mi disse che avevo carta bianca e qualcun altro aggiunse che ero l’uomo giusto al posto giusto. Poi qualcosa è accaduto. Forse le mie proposte per attrarre medici erano troppo avanti, come quella di arrivare ad una convenzione tra l’Ast di Macerata e l’Università di Camerino. Forse l’idea era troppo buona e forte che ha leso la maestà di qualcuno. E, comunque, era una proposta". A qualcuno, però, non deve essere piaciuta, visto che la risposta è stata quella di una nota di richiamo da parte dell’azienda. Mazza ritiene di non essere mai venuto meno ai suoi obblighi professionali e di aver portato avanti il suo incarico in modo ineccepibile, tanto che insieme ai suoi legali attende di leggere le motivazioni della sentenza e capire perché l’accoglimento del ricorso è stato parziale. "Mi auguro una riabilitazione completa e sono pronto a tornare a Camerino, se ce ne fossero le condizioni ambientali e aziendali, per portare avanti proposte e progetti per migliorare la sanità nell’intera Ast di Macerata. Mai come in questo momento la sanità italiana e marchigiana ha bisogno di innovatori e visionari, per potenziare la mission del sistema sanitario nazionale". Intanto Romano Carancini, consigliere regionale del Pd che già al momento del recesso dal contratto aveva chiesto spiegazioni alla Regione, torna alla carica. "Bisogna essere prudenti, poiché si tratta di una sentenza di primo grado. Però è un fatto molto grave, è la cronaca di una sentenza annunciata, visto che alla base della decisione dell’Ast non c’erano reali motivazioni. Adesso l’ex direttrice Daniela Corsi dovrebbe chiedere scusa e dimettersi".