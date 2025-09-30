La rivincita dopo il ko alle amministrative

Una rivincita per Silvia Luconi, 41 anni, dipendente delle Poste laureata in Scienze giuridiche, mamma di due bambini. Tre anni fa, alle amministrative di Tolentino, aveva perso al ballottaggio contro Mauro Sclavi; con il 41,6% non era riuscita a diventare sindaco (al primo turno aveva ottenuto il 42,4%, mentre Sclavi il 32,9 e Massimo D’Este il 24,7%). Invece, scesa in campo per la prima volta alle Regionali, ha fatto l’exploit, superando anche quelli che sembravano i favoriti. E pensare che in un primo momento, sebbene avesse presentato un curriculum di oltre 700 preferenze, per pochissimo non era riuscita a strappare il "pass" alle elezioni durante le votazioni del direttivo provinciale di partito.

Già alle amministrative del 2012, come outsider con la lista di Giuseppe Pezzanesi, quando aveva 28 anni, si era presentata per la prima volta e aveva fatto man bassa di voti finendo direttamente in giunta. All’epoca si era piazzata al secondo posto, doppiando ex assessori e politici affermati della fazione opposta, il centrosinistra. Luconi vive da sempre a Tolentino. La carica di consigliera regionale non è incompatibile con quella di consigliera comunale (siede sui banchi della minoranza), quindi dovrà scegliere se lasciare o meno l’assise.

Ieri sera le sono arrivati tantissimi messaggi, tra cui quelli del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, che è stato un suo avversario politico. "Ci tengo sinceramente a complimentarmi con Silvia Luconi per lo straordinario risultato ottenuto – ha scritto -. La città torna ad avere dopo dieci anni un consigliere regionale. Mi auguro di poter collaborare, seppur da posizioni e ruoli diversi, nei prossimi mesi per il bene di Tolentino". Dieci anni fa il consigliere tolentinate in Regione era stato Sandro Bisonni.