La rivista "Picenum Seraphicum" compie venticinque anni

"Picenum Seraphicum", storica rivista marchigiana di studi francescani, fondata nel 1915 a Treia, ha appena tagliato il traguardo dei venticinque anni della sua "nuova serie". Una "nuova vita" che da oltre un decennio si svolge interamente a Macerata. Da sempre proprietà della Provincia Picena "San Giacomo della Marca" dei Frati Minori delle Marche, il periodico viene "costruito" all’interno del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Macerata. Qui, infatti, ha sede la redazione, composta da studiosi del francescanesimo e da ricercatori universitari. Direttore scientifico della pubblicazione è il professor Roberto Lambertini, docente di storia medievale e da dieci anni la rivista è edita dalla Eum, la casa editrice d’ateneo, che oltre all’edizione cartacea ne pubblica una versione online liberamente consultabile sul proprio sito internet.

A fondare la rivista fu centodieci anni fa padre Ciro Ortolani, che fissò la redazione nel convento dei Frati Minori di Treia e, in ordine di tempo, "Picenum Seraphicum" fu il nono periodico di storia e cultura francescana sorto in Europa. Uscì regolarmente per tutto il periodo della prima Guerra mondiale, fino al 1919. Dopo mezzo secolo, nel 1969 a riprenderne le pubblicazioni fu padre Giacinto Pagnani di Sarnano, il quale portò avanti la direzione della rivista fino al 1987. Dopo altri anni di pausa, la pubblicazione ebbe una terza esperienza a Falconara Marittima per iniziativa di padre Bernardino Pulcinelli. Quindi in questo XXI secolo si è giunti alla quarta “stagione” tutta maceratese, caratterizzata dallo stretto legame con l’Università, la cui vicinanza agli studi francescani non è nuova, avendo avuto l’ateneo per molti anni come docente lo studioso di francescanesimo padre Giuseppe Avarucci.

Il numero di "Picenum Seraphicum che segna il traguardo dei 25 anni della nuova serie – come sottolinea nell’editoriale il direttore Lambertini – si inserisce tra i grandi centenari francescani (2023-2026) e tra i saggi pubblicati, ben quattro sono dedicati alla figura di Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore vissuto nella prima metà del Trecento.

Alessandro Feliziani