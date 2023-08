La Rosa d'Oro di Pio VIII a Cingoli: Fedeli in Estasi a Ferragosto

Nel giorno di Ferragosto, a Cingoli si rinnova la consuetudine dell’esposizione della "Rosa d’oro", il gioiello d’arte orafa, unico nel suo genere, donato dal papa Pio VIII il 21 marzo 1830 "alla Cattedrale di Cingoli come segno d’amore per la città, alla chiesa in cui era stato battezzato e che lo aveva avuto per sei anni preposto". La pubblica visione della "Rosa d’oro", vigilata dai carabinieri in congedo, è in programma nella chiesa di San Girolamo, in Corso Garibaldi, durante questi orari: 8.30-12.30, 15.30-18.30, 21.30-23.30. Si potrà pure ammirare, prima di essere restituita al termine delle ultime due ore, nella messa delle 19 celebrata nella chiesa di Sant’Esuperanzio. Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni, di nobile famiglia cingolana, nacque il 20 novembre 1761; eletto pontefice il 31 marzo 1829, morì il 30 novembre 1830. La "Rosa d’oro" costituisce, tra i tanti, il dono più prezioso e prestigioso elargito dal papa Pio VIII alla sua città natale. E’ un cespo di rose, montato su un vaso di bronzo foggiato ad anfora, da cui escono i tredici fiori, tutti in oro laminato sottile: la rosa più grande, alla sommità del mazzo, ha una teca interna, chiusa da un piccolo coperchio bucherellato, da cui si sprigionavano profumi.

Gianfilippo Centanni