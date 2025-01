La rosa è ancora corta: "Serve compattezza"

Sarà una rosa molto corta quella che avrà in mano il tecnico Senigagliesi nella gara di domenica contro il Roma City. Specie a centrocampo dove tra il recente addio di Ruggeri e la squalifica di Visciano non vi saranno alternative a Capece, Domizi, Macarof e Giandomenico. Infatti, quest’ultimo dovrebbe restare fino a domenica per poi avere la possibilità di approdare altrove (il Tolentino sarebbe sulle sue tracce). Nulla da fare per Foglia che sarà fermo per altri 7-8 giorni. Per il resto, nessun giocatore è stato tesserato in settimana e oramai si procede così fino almeno fino a domenica. Nemmeno i giovani in prova come Cingolani (l’operazione è legata all’eventuale addio dello stesso Giandomenico). L’unico elemento in più rispetto alla precedente settimana è Luis Vila poiché è arrivato il transfer. L’argentino sarà a disposizione insieme con Padovani, Bevilacqua e Brunet e almeno in fatto di punte centrali la situazione è buona in casa Civitanovese. Invece Edoardo Tassi, attaccante classe 1998 ingaggiato da patron Profili, è stato messo fuori rosa. In questi giorni ha dovuto allenarsi autonomamente. "Quella di Visciano purtroppo è un’assenza importante, però abbiamo giocatori preparati che sono in grado di sostituirlo", si è limitato a dire Jacopo Domizi che salvo impresti domenica sarà al centro del campo insieme con Giorgio Capece. "Purtroppo – ha aggiunto – è un momento difficile per noi e dobbiamo tirarcene fuori. Civitanova, sia come squadra che come città, non merita questo. Essendo civitanovese, tale situazione è come una sconfitta a livello personale. Dico che dobbiamo compattarci, tifosi, squadra, società e staff, remando tutti dalla stessa parte". Rivieraschi che si trovano al penultimo posto della graduatoria e sono reduci dalla brutta sconfitta sul campo dell’Atletico Ascoli. "Domenica scorsa – chiarisce l’ex Pineto – non siamo partiti con il piglio giusto, mentre loro hanno avuto un approccio aggressivo e quei due gol ci hanno tagliato le gambe". Il Roma City, che i rossoblù riceveranno domenica alle 15, ha 21 punti in classifica e allo stato attuale sarebbe salvo. All’andata finì 1-0 per i laziali. "In quell’occasione perdemmo su un campo difficile – conclude Domizi -. Il Roma City è una squadra forte, che non merita questa classifica. Tecnicamente sono molto aggressivi e amano giocare uomo contro uomo. Speriamo che per noi sia la gara del riscatto. Dobbiamo mettercela tutta".

Francesco Rossetti