La rosa per lo Sferisterio. Da Crescenzi a Descotes, ecco i cinque nomi in ballo

Nel fine settimana il cda dell’Associazione Sferisterio scioglierà il mistero sul nuovo direttore artistico che sottoscriverà un contratto triennale da 70mila euro a stagione più Iva. Ieri sono state fatte le audizioni dei cinque candidati, alcuni on line come il direttore d’orchestra portorecanatese David Crescenzi, che sta lavorando anche in Romania e in Germania, e altri in presenza. Nei colloqui i componenti del cda hanno cercato di capire a chi affidare un ruolo così delicato: tra i cinque candidati, oltre a Crescenzi, ci sono Edoardo Bottaccin, Olivier Descotes, Giuseppe Acquaviva e Marco Vinco. Il 28enne Bottaccin, dal 2023 direttore artistico del Teatro sociale di Rovigo, è salito agli onori della cronaca per essere in Italia il più giovane ad avere avuto un simile incarico. Il 48enne francese Descotes è consiglierespeciale del ministrodellaCulturaedelloSport in Grecia. Acquaviva è direttore artistico della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, come violinista svolge attività cameristica in Italia e all’estero. Vico, infine, è direttore del teatro Salieri di Legnago. Nel corso dei colloqui, alcune domande dei membri del cda sono state indirizzate sulla gestione del budget e sulle esperienze passate che possono essere affini a quelle di Macerata. Si è poi chiesto se potessero esserci impedimenti per seguire l’attività dello Sferisterio con eventuali impegni all’estero. I titoli della nuova stagione sono stati presentati nei mesi scorsi e già è partita la campagna pubblicitaria, tra l’altro sono pervenute alcune prenotazioni che dovranno essere trasformate in biglietti venduti. A questo scopo il cda vuole accorciare i tempi perché possa essere operativa la macchina dello Sferisterio, procedere a fare sottoscrivere i contratti agli artisti perché durante le successive presentazioni del cartellone nelle varie fiere e nelle promozione che saranno fatte in Italia e all’estero si possa dare una informazione completa e dettagliata. Manca ancora un dettaglio, e cioè chi sarà il nuovo direttore artistico, dopo che Lucia Chiatti è stata scelta come sovrintendente (manca solo l’ufficialità). Questi i titoli e le date della prossima stagione: La vedova allegra di Franz Lehar (venerdì 18 e domenica 27 luglio, sabato 2 e sabato 9 agosto), e due opere di Verdi, cioè Rigoletto (sabato 19 e venerdì 25 luglio, domenica 3 e venerdì 8 agosto) e Macbeth (sabato 26 luglio, venerdì 1, giovedì 7 e domenica 10 agosto).