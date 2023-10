"La rosa unica": sul palco un cast di prima qualità

Domani alle 21.15 alla Filarmonica sarà messo in scena "La rosa unica" Poesia di Remo Pagnanelli per musica canto melologo della regista Allì Caracciolo per lo Sperimentale Teatro A. Cast in ordine di esecuzione: Sul palco Ottavia Maria Maceratini, Fabio Bacaloni, Matteo Canesin, Edoardo Salvioni, Franco Alfonsi, Samuele Ricci, Elena Marchetti, Tonino Zampa, Vincenzo Ruggiero, Chiara Marangoni, Maria Novella Gobbi, Gastone Pietrucci, Adriano Taborro, Marco Gigli, Silvia Agabiti, Andrea Cesanelli.

Ingresso 10 euro.

Info e prenotazioni: 333 2710420