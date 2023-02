La rotatoria all’ingresso sud cambia volto con Annibal Caro

Un pannello con la scritta ‘Pico non vide mai nido sì bello’, a richiamare l’opera del letterato Annibal Caro, traduttore dell’Eneide nato a Civitanova Alta, sarà innalzato sulla rotatoria ex Pellegrini, all’ingresso sud della città. Il totem avrà le dimensioni di quattro metri per due metri e mezzo e insieme ad esso verranno posizionati sul muretto perimetrale, una sul lato est e una sul lato ovest, altri due pannelli orizzontali con le scritte ‘Città di Civitanova Marche’.

E’ l’allestimento scelto dalla agenzia immobiliare Rinaldelli Group per arredare la rotonda tra la statale adriatica e via Aldo Moro, al confine con Porto Sant’Elpidio e che potrà di conseguenza griffare. L’amministrazione comunale ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria della concessione della rotatoria e l’offerta del privato è stata di 19.800 euro una tantum. La proposta progettuale è stata approvata dai tecnici e dalla giunta comunale. Palazzo Sforza aveva inserito anche la rotonda ex Pellegrini tra quelle da mettere a bando pubblico per affidare la gestione ai privati, ai quali viene data la possibilità di inserire, nell’allestimento scelto, il proprio logo.

Nel frattempo sono iniziati anche i lavori alla rotonda tra via Regina Elena e corso Umberto, assegnata alla Eurobuilding Spa.