La roverella crolla dopo 450 anni Il sindaco Capponi: "Addolorati, se ne va così un pezzo di storia"

di Gaia Gennaretti

Se ne va un pezzo della storia passotreiese di oltre 450 anni. La roverella tanto amata dagli abitanti di Passo di Treia è collassata su se stessa. Trenta metri di altezza, 6,5 metri di circonferenza del fusto e una età stimata di oltre 450 anni, tanto che nel 2000 era stata dichiarata monumento nazionale. Da diverso tempo però l’albero non se la stava passando bene e la sua salute è stata seriamente compromessa. "Siamo addolorati – afferma il sindaco Franco Capponi perché la roverella era un elemento veramente storico della città. Aveva una spaccatura perché più volte era stata colpita da fulmini. Abbiamo fatto dei lavori di imbracatura ma purtroppo le piogge dello scorso inverno e ora questo caldo insopportabile l’hanno fatta cedere. Avevamo intuito che fosse mal messa, perdeva vitalità di settimana in settimana, e per la fessurazione longitudinale che aveva per tutta la lunghezza del tronco obiettivamente non c’erano rimedi. Però non immaginavamo questo tipo di fine, non pensavamo sarebbe crollata su se stessa". L’albero secolare non aveva solo marcescenze dovute alle fessurazioni ma, secondo quanto riporta un residente, Cristiano Lambertucci, "per un lungo periodo si è verificata anche la minaccia del cerambice della quercia, un parassita che ha consumato il legno dall’interno. La maestosa quercia è stata sempre amata da tutta la popolazione di Treia, intere generazioni si sono riparate nelle afose estati, sotto le sue fronde. Molti turisti e scolaresche hanno visitato il monumento naturale accompagnati dai personaggi del luogo che non perdevano occasione di raccontare antichi aneddoti e leggende. Il boato emesso nel momento dello schianto – conclude – ha lasciato tutti attoniti. Nessuno avrebbe mai pensato che quel grande capolavoro naturalistico ci avrebbe abbandonato con tanto fragore". Ma la memoria della roverella rimarrà e il sindaco si dice intenzionato a individuare un’altra rovere secolare sul territorio.