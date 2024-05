La ruota panoramica. Ultimi giri ai giardini: "Frenati dal maltempo, ma siamo soddisfatti"

Ultimi giri per la Grand Roue 34 a Macerata, la prima ruota panoramica montata in città e allestita da Hsc Events, che negli ultimi due mesi ha arricchito la vista e le attrazioni dei giardini Diaz. Imponente e colorata – la più grande che le Marche abbiano visto – la ruota aveva totalizzato circa 1.500 visitatori già durate il primo weekend di apertura a metà marzo, grazie alla possibilità di godere di una visuale inedita e mozzafiato del centro storico e dei monti Sibillini. Vicina alla sua chiusura, prevista per dopodomani, la Grand Roue 34 si prepara ad accogliere gli ultimi curiosi. "L’attività della ruota ha rispettato le nostre aspettative – spiega l’amministratore delegato di Hsc Events, Riccardo Claudi – anche grazie alla sua posizione strategica. L’unico inconveniente da affrontare è stato il meteo incerto di alcuni fine settimana che ci ha penalizzato nei giorni per noi di maggiore affluenza. Nel complesso, comunque, ci riteniamo soddisfatti dell’attrazione, in gran movimento soprattutto durante le feste di Pasqua, Pasquetta e del Primo maggio: grazie all’evento di Pasquetta ai giardini, per esempio, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, la città ha richiamato molti curiosi che sono poi saliti sulla ruota per godere del panorama maceratese dall’alto". Prima dei saluti, però, c’è ancora un ultimo evento a cui partecipare. Continua Claudi: "Siamo riusciti a realizzare alcuni progetti che avevamo pensato con l’amministrazione comunale già a inizio percorso, come i giri gratuiti per persone con disabilità. Per questo oggi, durante la prima giornata del Festival della famiglia, nel giorno dedicato all’inclusione, alle 17 riproporremo un giro gratuito per le persone con disabilità, regalando loro momenti di serenità e spensieratezza come meritano".