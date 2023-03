La ruzzola fa il pieno: attesi 500 giocatori

di Diego Pierluigi

Sfida tricolore a Corridonia che ospiterà l’edizione 2023 della Coppa Italia di ruzzola a squadre in programma domenica prossima. L’itinerario delle gare si aprirà alle 8 con l’inizio delle eliminatorie, nelle quali saranno coinvolti anche i paesi vicini: infatti, la categoria A si sfiderà nelle vie Fiastra e San Marco di Petriolo, la categoria C lungo la provinciale 43, ovvero la strada che va da Urbisaglia verso Tolentino, e la categoria B in via Crocefisso a Corridonia, dove poi nel pomeriggio (alle 14.30) si terranno le fasi finali della competizione con le premiazioni che si svolgeranno alle 18.30 nella sala consiliare sita in piazza Corridoni. Una disciplina dalle antiche origini e radicata in varie parti della penisola, prima praticata con il lancio di un oggetto a forma di formaggio, poi diventato un cilindro di legno arrotolato ad un filo, oggi, custodita dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest), guidata dal presidente Enzo Casadidio che ha presentato l’evento in Municipio, affiancato dai vertici locali Matteo Capeccia (presidente regionale), Patrizio Romaldini (presidente provinciale) e Mauro Sabatini (presidente specialità ruzzola), insieme al sindaco Giuliana Giampaoli. "Un’iniziativa di interesse nazionale – ha esordito il primo cittadino –. Il gioco storico rappresenta uno dei tasselli della nostra cultura, speriamo di essere all’altezza nell’ospitare una manifestazione così suggestiva in quanto potrebbe diventare un piacevole appuntamento da rinnovare negli gli anni a venire". In prima linea nella promozione della manifestazione è stata il consigliere comunale con delega agli sport storici, Catia Luciani. "Innanzitutto, la ruzzola si svolge all’area aperta – ha illustrato – ed è l’unico sport dove ho riscontrato amicizia sia durante che dopo la gara, senza dimenticare il terzo tempo finale. In totale avremo con noi 70 squadre, provenienti da ogni parte d’Italia, per circa 500 giocatori". Non saranno solo tutte le province delle Marche ad essere rappresentate, ma tra le regioni figurano inoltre Umbria, Toscana e Abruzzo. "Questi numeri permetteranno al nostro territorio di essere promosso attraverso un’iniziativa sportiva – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Grassetti –. Un dato rilevante perché oltre a riscoprire le tradizioni, racchiude una tecnica non banale e si incentiva il valore dello stare insieme tra cittadini".