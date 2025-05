Torna a Treia la Sagra del calcione e del raviolo, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, giunta alla sua 58ª edizione. Da domani a domenica Treia si riempie di profumi irresistibili e di sapori della tradizione locale. In piazza della Repubblica gli stand gastronomici proporranno cinque tipi diversi di calcioni, dalla ricotta e uvetta al formaggio, passando per varianti golose con cioccolato e cannella. Tornano anche gli intramontabili calcioni fritti.

Sulla veranda dell’Antica fornace, invece, sarà possibile gustare ravioli fatti a mano, con sughi diversi e secondi di vario genere. Non è solo una sagra: è un piccolo rito collettivo che mescola sapori, musica e il piacere di ritrovarsi. Un weekend per chi ama le tradizioni vere.

Tra gli eventi in programma domani alle 21.30 "Edge of Soud" in concerto con atmosfere pop, blues e rock, domani "Three Mix" e un viaggio tra musica italiana e internazionale. Domenica dalle 15.30 spazio ai più piccoli con Bimbolandia, e alle 19 divertimento per tutta la famiglia.