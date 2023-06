La Sagra dell'Olio e gli Aperitivi al Museo, due eventi a Mogliano!

Domani e domenica, al posteggio ex Banca Marche, va in scena La Sagra dell’Olio – Piantone di Mogliano. Domani sera arrivano i Palasport, official tribute band dei Pooh, mentre domenica musica dagli anni ’50 ad oggi con gli Ondasupernova. Entrambe le sere, dalle 19, stand gastronomici con specialità argentine (asado), pollo fritto, hamburger, arrosticini, cucina texana, frittura mista marchigiana, specialità napoletane (cuoppo), oltre all’immancabile birra. Presenti tre produttori moglianesi: Corradini Corrado, molino & oleificio; Frantoio Ginobili di Ginobili Simone; Tenute Villa Saverio azienda agricola Sebastiani Johnny. L’olio del Piantone di Mogliano sarà infatti la base di tutti i piatti proposti. L’iniziativa, con ingresso gratuito, è organizzata da Comune e Pro Mogliano. Domenica, inoltre, a Mogliano ci sarà anche un’altra, diversa, iniziativa: il secondo appuntamento degli "Aperitivi al Museo", alle 18.15 al piazzale di vicolo Boninfanti (in caso di maltempo, auditorium S. Nicolò). Ospite d’eccezione, il professor Alessandro Delpriori dell’università di Camerino. Il tema verterà sulla pittura votiva moglianese dei crocevia, affreschi devozionali per i viandanti e i pellegrini. Dopo il consueto aperitivo, concerto in teatro, alle 20.30, con i pianisti Cecilia Airaghi e Ettore Papadia, in un repertorio a due pianoforti con musiche di Rachmaninov. Ingresso gratuito.