La sala della biblioteca dedicata a Rossano Cicconi

La sala conferenze della biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte ora porta il nome di Rossano Cicconi. La cerimonia di intitolazione si è svolta sabato, al termine di un seminario dedicato al professore scomparso il 4 settembre 2024. Una sala gremita ha partecipato all’intervento di relatori di rilievo, che con le loro testimonianze hanno restituito al pubblico il ritratto di Cicconi.

A spiegare il motivo della scelta di intitolargli proprio la sala conferenze è stato il consigliere Elio Carfagna: "Qui – ha ricordato – nel 2023, il professore tenne la sua ultima conferenza per presentare il lavoro di ricerca sulla chiesa di Villa Pianiglioli. Questa biblioteca porta ora due nomi importanti per la cultura e la storia del territorio: Mario Ciocchetti, insegnante che ha formato generazioni di studenti; e Rossano Cicconi, senza il quale la storia delle nostre terre non sarebbe stata così precisa e documentata. Il nostro invito è di soffermarsi davanti a questi due nomi per spiegare chi sono stati e cosa hanno rappresentato".

Con grande commozione è stata scoperta la targa in cui si legge: "Rossano Cicconi, insegnante, storico, paleografo, diplomatista, paladino della storia dei nostri territori".