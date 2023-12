La salute e la sicurezza in edilizia

Creare un nuovo paradigma etico e culturale che promuova i temi della salute, della legalità e della sicurezza in edilizia, per concorrere a quel necessario rilancio economico e sociale di cui cittadini e territorio hanno estremo bisogno, una sfida che i numerosi soggetti coinvolti nella ricostruzione post- terremoto sono chiamati ad affrontare. Questi e altri temi saranno affrontati in un confronto martedì, dalle 14.30 al teatro Lauro Rossi. "Ri-costruire la cultura della salute e della sicurezza. Edilizia. Dove legalità e prevenzione si incontrano", è il titolo dell’appuntamento promosso e organizzato da una pluralità di soggetti che ogni giorno collaborano insieme: Ast Macerata, Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Macerata, Cpt, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza e la Formazione in edilizia, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, con il patrocinio del Comune. Sarà presente anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che porterà il suo saluto istituzionale. Il pomeriggio sarà scandito poi da una parte scenica teatrale che vedrà protagonista Alessio Vassallo, attore di teatro, da contributi tecnici e scientifici nelle relazioni che verranno poi approfonditi in una tavola rotonda a cui prenderà parte anche il commissario Guido Castelli. Sono riconosciuti quattro crediti formativi professionali ai geometri. Info allo 0733.264769 o info@geometrimacerata.it.