La salvaguardia dell’ambiente Accordo tra Università e Arpam "Insieme per la sostenibilità"

Firmata l’intesa tra l’Università di Macerata e l’Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti di ricerca dedicati allo sviluppo sostenibile. L’accordo quadro individua un periodo di cinque anni per attuare insieme collaborazioni in aree tematiche di comune interesse e promuovere specifiche attività di formazione. "Il nostro ateneo – sottolinea il rettore John McCourt – mette a disposizione competenze ed esperienze consolidate nell’archivistica digitale, un campo che richiede conoscenze e competenze specifiche per garantire la conservazione a lungo termine dei dati digitali. Insieme all’Arpam potremo lavorare per la transizione alla modalità digitale e per lo sviluppo di attività di ricerca e progettazione". "Un accordo che risponde appieno agli obiettivi dell’agenzia – ha proseguito il direttore generale dell’Arpam Rossana Cintoli –, per la quale resta fondamentale sostenere processi di sviluppo fondati sulla più ampia diffusione del patrimonio di conoscenze sullo stato ambientale. Restare al passo con l’innovazione digitale è una scelta che abbiamo sempre perseguito a beneficio della comunità scientifica e della collettività". Il dipartimento di Studi umanistici dell’ateneo, coordinato dal docente e referente scientifico dell’accordo Stefano Pigliapoco, si occuperà della realizzazione delle attività previste grazie al centro interdipartimentale per l’innovazione e digitalizzazione che dispone di competenze specialistiche nel campo dell’archivistica e dell’informatica documentale.