La Sangiorgese manda ko la Cluentina

CLUENTINA

0

SANGIORGESE

3

CLUENTINA: Rocchi, Stacchiotti (52’ Pagliarini), Giaconi (73’ Foglia), Marcantoni, Menghini, Brandi, Cammertoni (52’ Mongiello), R. Mancini, Ribichini, A. Mancini (68’ Marini), Salvati (52’ Cappelletti). All.: Pietro Canesin.

SANGIORGESE M.: Doello, Neziri (46’ Raschioni), Gentile, Iuvalè, Smerilli, Trombetta, Murazzo (72’ Algarbe), Frinconi, Frascerra (72’ Ricci), Bonvin (83’ Tacchilei), Adami (52’ Di Gennaro). All.: Andrea Mengoni.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 32’ rig. e 22’ st Trombetta, 6’ st Murazzo.

Nelle prime battute c’è il botta e risposta tra le squadre: Cluentina pericolosa al 10’ con il colpo di testa di Ribichini e la Sangiorgese risponde al 20’ con Frascella. L’arbitro al 30’ assegna il rigore alla Sangiorgese quando Rocchi esce a valanga su Frinconi: dal dischetto Trombetta spezza l’equilibrio emerso dopo la prima fase.

Nella ripresa la Sangiorgese sfrutta una leggerezza della difesa grazie a Murazzo che al 51’ si infila tra le maglie biancorosse e trafigge ancora Rocchi. La partita è in discesa per la formazione allenata da Mengoni che gestisce la partita sfruttando anche l’esperienza dei suoi senatori. Da registrare solo un acuto di Mongiello che al 66’ colpisce il palo con una spettacolare semirovesciata. La reazione della formazione di Canesin è vanificata dalla magistrale punizione calciata da Trombetta (67’) che si spegne in fondo al sacco alla sinistra del portiere biancorosso.

I minuti finali fanno registrare un altro calcio piazzato di Trombetta (83’) bloccato da Rocchi poi si attende solamente il fischio finale, liberatorio più per la Cluentina che per la Sangiorgese.