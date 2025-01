La Sangiustese recrimina: "C’era un rigore per noi"

A livello di risultati, il pari interno contro il Chiesanuova rappresenta un piccolo passo indietro per la Sangiustese, che era reduce da 3 vittorie consecutive e che in classifica ha subito il sorpasso del Tolentino. Dal punto di vista della prestazione, però, quanto visto contro i biancorossi di Mobili non può che confermare lo stato di forma della formazione di Giandomenico. Il rammarico è per non aver visto riconosciuto "un rigore nettissimo su Di Gimignani a fine gara. Spiace perché abbiamo fatto veramente una grande partita – commenta l’allenatore –. Le uniche occasioni degli ospiti sono arrivate su calcio di punizione, a parte qualche spizzata nel finale. Tuttavia non posso che essere contento della prestazione, perché non era facile contro una squadra così forte (i biancorossi sono terzi in classifica, ndr)". L’approccio è stato timido da parte della Sangiustese, ma poi l’undici rossoblù è venuto fuori e ha trovato il gol grazie a una magia di Grassi. Nella ripresa la Sangiustese ha provato a fare il bis, ma nel finale è stata beffata dalla palombella di Russo su punizione. "Dovevamo gestire le forze – spiega poi l’allenatore –, perché venivamo da una settimana pesante e sapevamo che alla fine avremmo potuto soffrire. Nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni per chiuderla, ma non ci siamo riusciti. Credo che avrebbero potuto pareggiarla solo con un calcio piazzato". La squadra di Monte San Giusto ora è quinta in classifica. Nel prossimo turno sarà ospite del Fano. "Dobbiamo fare il nostro percorso – conclude Giandomenico –, pensando partita dopo partita. Abbiamo ringiovanito la squadra, domenica abbiamo terminato con 5 under".

f. r.