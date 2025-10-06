La Sangiustese si sblocca, crisi Chiesanuova

0

SANGIUSTESE

1

: Monti, Parioli, Mosquera (39’st Sopranzetti), Monaco, Diouane (24’st Papa), Tanoni (36’st Di Paolo), Pasqui, Russo, Persiani, Mongiello, Bambozzi (43’st D’Alesio). All. Mobili.

SANGIUSTESE: Rossi, Cresci (34’st Giandomenico), Pasqualini, Raparo, Wahi, Iommi, Perpepaj (40’st Ausili), Ruggeri, Grassi (46’st Formentini), Crescenzi, Masi (26’st Di Giminiani). All. Sansovini.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Rete: 10’st Perpepaj.

Note: spettatori 250 circa; ammoniti Russo, Pasqui, Rossi, Di Giminiani, Iommi.

Nel giorno dell’epilogo di Clown&Clown, la Sangiustese torna da Chiesanuova senza naso rosso ma con un sorriso largo così, e festeggia la prima vittoria in campionato. Lo 0-1 è un macigno per i padroni di casa, terzo ko in una settimana (mercoledì in coppa), 4° in 5 turni di Eccellenza. È crisi. Terz’ultimo in classifica e a -10 dalla vetta, il Chiesanuova ha confermato insicurezze, nervosismo e difficoltà offensive, peggior attacco con 2 reti. Il blitz permette alla Sangiustese di mettere la freccia e lasciare la Jesina in fondo a tutti.

Cronaca. Lo squalificato Mobili non ha l’under Zannotti (e Hernandez) così va con Monti tra i pali. L’inizio è piacevole nonostante il vento. Al 2’ Grassi scatta sul filo dell’offside e una volta in area conclude largo. Al 6’ replica di Persiani e tiro debole dal limite dell’area. Ancora più insidioso all’8’ Bambozzi, il 2006 impegna nella respinta Rossi. Dopo queste scaramucce però nient’altro, a dominare la scena è il vento. Al 10’ della ripresa ecco il gol. Perpepaj, posizionato verso il fondo del campo, finalizza un’azione insistita con una saetta sotto la traversa. Gran botta. Da lì fino alle mischie finali non accadrà più nulla. La paura di vincere della Sangiustese e la paura di ri-perdere del Chiesanuova prendono il sopravvento. I locali fanno tanto possesso ma restano sterili, nemmeno i cambi o la mossa di Monaco punta aggiunta mutano la situazione. Migliori in campo Parioli (2007) e Wahi.

Andrea Scoppa