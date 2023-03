La sanità regionale in un confronto tra i circoli del Pd

Partono dall’attuale situazione sanitaria marchigiana i circoli del Pd di Recanati e Porto Recanati insieme alla Federazione provinciale per rilanciare un confronto sul territorio che coinvolga anche lo stato di progettazione e attuazione dei progetti del Pnrr. Domani pomeriggio alle 16, nei locali della mediateca in Corso Persiani si confronteranno i segretari del circolo di Recanati, Valentina Mordini, e quello di Porto Recanati, Alessandro Palestrini, con il consigliere regionale Pd Romano Carancini e il medico di base recanatese Alfredo Moretti. "Dati i cambiamenti in atto nel sistema sanitario marchigiano, spiega Mordini, volti ad introdurre nuovi centri di costo, a discapito del servizio ai cittadini, abbiamo ritenuto importante fare questo incontro per informare su ciò che la giunta Aquaroli sta facendo. Si parlerà anche del "nostro" ospedale di Recanati tanto decantato dalla destra durante le elezioni regionali, ma in realtà abbandonato a se stesso, tanto da togliere anche ulteriori servizi anche al laboratorio analisi del Santa Lucia".