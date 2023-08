La sarta storica dell’Arena "Un ruolo dove servono esperienza e abilità C’è sempre adrenalina"

di Lorenzo Monachesi

"Alla Carmen, durante il cambio nell’ultimo atto da fare in tre minuti, si è sfilato il cursore della lampo e la sarta l’ha sostituito con una spilla. La cantante non si è accorta di nulla ed è andata tranquillamente in scena". È uno dei tanti imprevisti che si è verificato dietro le quinte dell’Arena maceratese raccontato dalla ginesina Maria Antonietta Lucarelli della sartoria dello Sferisterio alle cui dipendenze ha diverse persone. "In quei momenti – aggiunge – servono abilità ed esperienza".

Lucarelli, da quanti anni lavora allo Sferisterio?

"Tanti, non mi ricordo di preciso. Diciamo 25-26 anni, prima come stagista, poi con contratti e da quattro stagioni sono responsabile di sartoria".

Era agitata quando per la prima volta ha dovuto fare qualcosa per un interprete?

"Lo sono tuttora, c’è sempre l’adrenalina ma ho imparato a gestire quei momenti perché il mio ruolo impone di mantenere la calma".

Cosa l’ha spinta verso lo Sferisterio?

"Ho iniziato come stagista attraverso l’Accademia di belle arti di Macerata dove ero ritornata dopo avere frequentato a Firenze un corso sui tessuti. In Arena sono stata attrezzista, poi ho lavorato in sartoria e lì sono rimasta".

Qual è stata l’opera più impegnativa per la sartoria di questa stagione allo Sferisterio?

"Di certo la Carmen. I costumi erano differenti l’uno dall’altro, molti sono stati presi a noleggio ma tanti li abbiamo realizzati noi iniziando a lavorare da marzo a maggio con il costumista: c’è stato da decidere il tipo di tessuto, ordinarli, fare un prototipo per verificare se quel tessuto era l’ideale".

Per voi la prova costume è come la prima per i cantanti e regista?

"C’è sempre una forte curiosità di vedere su quegli abiti funzionano sul palco, se i volumi sono esatti perché un conto è vederli in sartoria e un altro in scena, anche se con il tempo abbiamo l’occhio per capire se funzionano".

Di cosa si occupa una sarta teatrale?

"Deve sapere aggiustare i costumi, occuparsi degli abiti durante l’allestimento e il tour dove deve essere in grado di stringere, accorciare e allargare, di occuparsi poi anche della manutenzione".

Sono più perfezionisti i cantanti o le cantanti?

"C’è chi si affida ai costumisti, chi – spiega Lucarelli – pensa solo alla voce mentre noi al costume, altri sanno cosa è più congeniale al loro corpo e magari bocciano il lavoro fatto dal costumista il quale deve così poi trovare il giusto compromesso. E noi siamo in mezzo tra gli interpreti e il costumista".

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo, cosa succede quando cambia l’interprete?

"È capitato di avere cantanti dalle taglie completamente differenti: uno con una 58-60 e l’altro con una 54, uno alto quasi due metri e l’altro di meno. In quei casi devi metterti subito al lavoro per sistemare gli abiti".

È rimasta in contatto con i cantanti e le cantanti per le quali ha lavorato in Arena?

"Ci si abbraccia quando ci ritroviamo nei teatri. Il discorso cambia con gli attori teatrali con i quali s’instaura un rapporto diverso condividendo il tour e andando ogni sera a cena assieme".

Consiglierebbe questa strada a un giovane?

"Sì, tuttavia si deve sapere che si sta andando verso una direzione in cui c’è da fare di tutto perché ci sono sempre meno risorse. È un lavoro che fai se ti entra dentro e hai forte passione, altrimenti scappi perché è molto faticoso. In tre mesi il mio primo giorno libero è stato una settimana fa, è una full immersion per questioni di budget".