La scalinata fuori uso: "Disagi per i residenti, si acceleri sui lavori"

"Era un passaggio comodissimo e molto frequentato, una bella praticità. Adesso per spostarci a piedi ci mettiamo dieci o quindici minuti in più". Aumenta il malcontento tra residenti e commercianti sulla situazione della scalinata che collega via Ettore Ricci e viale Carradori: il pianerottolo della stessa, crollato a settembre scorso, ha infatti reso impossibile il passaggio per residenti e frequentatori dei luoghi commerciali. A cedere era stato il solaio di un locale sottostante, in disuso, a causa delle forti piogge del periodo.

"Farebbe comodo avere a disposizione una passerella che permetta il passaggio pedonale – spiega il residente Giualiano Vitalfonso –. Io abito in viale Carradori e usavo parecchio la scalinata per spostarmi. Adesso manteniamo le stesse abitudini ma con un giro molto più lungo da fare sempre a piedi: con le scale facevamo in un attimo, adesso ci mettiamo dieci o quindici minuti in più. Se mettessero tutto a posto in tempi brevi ne saremmo contenti – continua Vitalfonso –, perché si tratta di un passaggio importante e molto frequentato. In generale, tutti i cantieri nelle città dovrebbero avere tempo limitato, perché non si possono fermare intere vie per i lavori".

Stesso pensiero per Franca Carminelli, che spiega: "Mio figlio abita in fondo a via Ricci e devo girare tutta la strada per raggiungerlo. Per questo era una grossa praticità, essendo anche un passaggio che ci collegava con le strade verso Santa Croce. Speriamo rimettano tutto in sesto il prima possibile, ma immagino che la tempistica sarà lunga".

Dello stesso parere sono i commercianti della zona, come dice Riccardo Vincenzetti della tabaccheria Carradori. "Qualche cliente si lamenta per il mancato passaggio della scalinata – afferma Vincenzetti –. La situazione, in generale, porta disappunto anche a me a livello di parcheggio, visto che prima lasciavo la macchina la via sotto e venivo su a lavorare. Due o tre clienti penso di averli persi perché non li vedo più. Il percorso si allunga notevolmente soprattutto per chi lo fa a piedi, per questo si spera in una messa a posto il prima possibile: sono già passati quasi quattro mesi e non sappiamo come si svolgeranno i lavori, purtroppo penso che passerà del tempo".

"Una ragazza che lavora con noi abita proprio qui in zona e ci conferma che il percorso per spostarsi si è allungato di molto ed è molto più scomodo – conferma Alessandro Montecchiari della pizzeria DoppioZero, poco più avanti, in viale Martiri della Libertà –. Per i clienti, al momento, non ci sembra di aver perso qualcuno in particolare né sentiamo troppe lamentele, ma per i residenti sappiamo che è un disagio".