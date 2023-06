La scelta di Mattarella Giovanni Clementoni Cavaliere del lavoro "Merito dei miei genitori"

di Franco Veroli

"Ricevo il prestigioso riconoscimento conferito dal presidente Mattarella con grande orgoglio e profonda gratitudine. Voglio condividere questo momento speciale con tutti coloro che in questi anni mi hanno supportato per raggiungere tanti importanti risultati, con tutti coloro che lo stanno facendo e che lo faranno in futuro. Un particolare ringraziamento va alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e ai miei genitori, Mario e Matilde, che considero i veri Cavalieri, poiché sono loro ad aver reso possibile questa meravigliosa avventura imprenditoriale". Giovanni Clementoni, 61 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda di Recanati nota in tutto il mondo per la produzione di giochi educativi, è uno dei nuovi 25 Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica. "Considero questo riconoscimento molto importante – prosegue – poiché costituisce un grande stimolo per la mia attività imprenditoriale, a cui ancora dedico gran parte delle mie energie e della mia vita". Il richiamo ai genitori non è rituale. "Abbiamo ereditato un’azienda ben avviata, ma anche valori che sono rimasti intatti – continua Clementoni –. Mio padre mi diceva sempre che, pedagogicamente, il gioco è una cosa seria. Abbiamo trasferito questa impostazione nella serietà del nostro lavoro, che significa impegno, miglioramento continuo, mettersi sempre alla prova. Insieme a mia madre diceva sempre che non dovevamo prenderci troppo sul serio, nel senso di condividere i risultati ottenuti con gli altri, con il gruppo di persone insieme alle quali è stato possibile raggiungere l’obiettivo".

Con questo spirito, dal 2002 (anno in cui è diventato amministratore delegato) ad oggi, Giovanni Clementoni ha realizzato investimenti per l’innovazione di processo e avviato l’internazionalizzazione aprendo filiali commerciali in Europa e una filiale logistica ad Hong Kong. Oggi l’azienda, tra giocattoli e giochi da tavolo tradotti in 16 lingue e distribuiti in 83 paesi, commercializza ogni anno 28 milioni di pezzi, distribuiti in 83 paesi, con un export del 70%. Il 90% della produzione viene realizzata nello stabilimento di Recanati dove il numero degli occupati è salito da 240 a 600 dipendenti, con punte di oltre 700 nei periodi in cui la domanda è più elevata, senza considerare l’indotto. Cinque anni fa la Clementoni si è aggiudicata il prestigioso Premio Innovazione Smau, dedicato alle realtà imprenditoriali che dimostrano di fare dell’innovazione un aspetto fondamentale della propria attività. Il progetto che le ha permesso di distinguersi quale eccellenza innovativa è My ClemBox, la prima consolle di gioco educativa nata dalla volontà dell’azienda di arricchire la sua offerta di giochi anche nell’ambito del digitale, ma anche per soddisfare le specifiche esigenze del target prescolare, e far giocare i più piccoli in modo sicuro, coinvolgente e interattivo. Dal 2013 al 2016 Clementoni è stato anche presidente della Confindustria di Macerata.