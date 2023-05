La scelta di Papa Francesco Don Andrea Andreozzi è il nuovo vescovo di Fano

Don Andrea Andreozzi è stato nominato vescovo di Fano da Papa Francesco. Nato 55 anni fa a Macerata, dove ha frequentato il liceo classico, per poi completare gli studi a Fermo, il montapponese Andreozzi viene ordinato presbitero nel 1996 e nel 2007 è nominato vicario parrocchiale a San Michele Arcangelo a Monte Urano e docente di Sacra Scrittura all’Istituto Teologico Marchigiano, sede di Fermo. Dal 2007 è parroco pro tempore e legale rappresentante della parrocchia a San Pio X a Porto Sant’Elpidio e, nel 2010, assume l’incarico di membro del consiglio di amministrazione della Pia fondazione autonoma "Fondazione Terzo Millennio per la cultura, l’arte e l’educazione"". Nel 2014 è nominato direttore spirituale del Seminario arcivescovile di Fermo e responsabile dell’Unità pastorale di Porto Sant’Elpidio. Dal 2020 è rettore del Seminario regionale umbro. Ora la nomina a vescovo, dopo che Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola presentata da monsignor Armando Trasarti."Personalmente e anche come presidente della Cem (la Conferenza episcopale marchigiana, ndr) – ha commentato il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi – ho appreso con soddisfazione la nomina di don Andrea Andreozzi a vescovo di Fano. Mi sento molto vicino a lui, che ha fatto il mio stesso percorso: biblista, parroco e infine rettore del Seminario regionale umbro. Con questa nomina don Andrea torna a casa nelle Marche e sono certo che la sua collaborazione sarà preziosa per tutti noi, in questo tempo in cui più che mai tutte le diocesi marchigiane sono invitate a camminare insieme. La parola Sinodo – conclude Marconi – indica proprio questo cammino comune. L’inizio del mese di maggio, il mese di Maria, si apre così con questo dono della Madonna di Loreto alle sue Marche".