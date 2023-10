"La scelta vincente?. Ricreare l’habitat di cento anni fa"

L’incontro con un apicoltore di Senigallia è stato illuminante per Denni Del Federico. Seguendo le sue tecniche naturali, ha trovato l’escamotage per non perdere il miele. Il giovane settempedano, al timone dell’Apicoltura Del Federico a Serrapetrona (sui campi della nonna), ha iniziato questo secondo lavoro da quattro anni, "quasi per gioco". "I primi anni sono stati di rodaggio – spiega –, poi ho conosciuto questo apicoltore di Senigallia, poco social ma molto esperto. E ho compreso che le tecniche di 2030 anni fa non sono più efficienti di fronte ai cambiamenti climatici. Puntiamo su un’arnia più piccola, sulla forma della cassetta, d’altronde un tempo le api vivevano nei tronchi, dentro la cavità delle piante e non erano curate dagli apicoltori. Ricreiamo l’habitat di cento anni fa. Questo tra l’altro stressa meno le api, e il miele prodotto è migliore. Di base, ovviamente, è necessaria anche una buona genetica delle regine". Denni ha messo in campo anche un altro esperimento: il nomadismo, con il trasferimento degli alveari da un territorio all’altro.