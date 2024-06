"La scienza in festa" fa il pieno all’Abbadia

Oltre 1.550 persone, famiglie, ragazzi, appassionati e curiosi, hanno acceso l’Abbadia di Fiastra lo scorso week end per "La scienza in festa", la due giorni Unicam tra scoperte, ricerca e divertimento. Sabato, dopo il taglio del nastro, la festa è entrata nel vivo con "Se non sbaglio, è scienza", a cura di studenti, dottorandi, allievi della Scuola di studi superiori "Urbani", che hanno condotto il pubblico in un viaggio alla scoperta degli errori scientifici più clamorosi nel cinema e nelle serie tv. Tra gli ospiti Luca Perri, Ruggero Rollini, Francesco Petretti, Andrea Catorci, Matteo Petracci, Giovanni Covone, Massimiliano Trevisan. Mattia Crivellini e Lorenzo Fiorentino dell’associazione Next hanno fatto divertire con l’intelligenza artificiale.