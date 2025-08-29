La scommessa di Fratelli d’Italia: "Puntiamo a eleggere tre consiglieri. Caldaroni? Non c’è nessun caso"

Presentata la squadra provinciale di Fratelli d’Italia che correrà per le prossime elezioni regionali. A sostegno del governatore uscente, Francesco Acquaroli, il partito di Giorgio Meloni propone per il Maceratese una lista di sei nomi che vuole essere un mix di esperienza e componente giovanile. "C’è chi ci dà al 24%, chi al 28% e chi al 30%. Abbiamo tutti i numeri per riconfermare i candidati uscenti. E forse, con un pizzico di fortuna e i candidati che pedalano, arriviamo anche al terzo seggio". Dal "Café Maretto" di Civitanova, l’obiettivo posto da Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale di FdI, è chiaro. A puntare alla riconferma in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, sono Pierpaolo Borroni e Simone Livi, entrambi consiglieri regionali uscenti. A tentare il primo ingresso al Palazzo regionale, ecco invece Gemma Acciaresi, Francesca D’Alessandro, Silvia Luconi e Mirco Braconi. Intervenendo, il civitanovese Borroni parla di "esperienza amministrativa sapendo ascoltare le esigenze", mentre Livi, già sindaco di Sant’Angelo in Pontano, rivendica "le riforme della sanità, il record di turismo per l’anno 2024 e il rilancio dell’aeroporto di Falconara". Acciarresi, 26 anni assessore di Corridonia, pone invece l’accento sui temi cari ai giovani, ricordando "la legge sulla psicologia scolastica e la battaglia sugli affitti". D’Alessandro, vicesindaca di Macerata, guarda al sociale: "Attenzione ad anziani e assistenza domiciliare, senza dimenticare i giovani e le loro fragilità". Il potentino Braconi scommette su "caparbietà e spirito di sacrificio tipici dei marchigiani". Infine, Luconi, già vicesindaca di Tolentino e attuale consigliera comunale, fa riferimento ad un "entroterra con molte potenzialità, su cui bisogna continuare a credere". In merito alla vicenda di Francesco Caldaroni, iscritto a FdI ma candidato con i "Civici Marche per Acquaroli", è Belvederesi ad intervenire: "Nessun caso Caldaroni – dice – e nessun problema ad autorizzarlo. A livello politico, risolveremo all’interno del partito a tempo debito. Non vogliamo andare dietro polemiche sterili, con lui avremo un confronto sereno". Quanto alla lista stessa, il direttivo provinciale aveva inizialmente espresso due nomi diversi per la componente femminile, poi i passaggi nazionali hanno fatto rientrare in gioco le attuali candidate Luconi e D’Alessandro. "Il nostro percorso – spiega Elena Leonardi, senatrice e responsabile regionale di FdI – parte dall’ascolto dei circoli territoriali: i coordinamenti provinciali esprimono un loro gradimento rispetto alle disponibilità arrivate. Questo gradimento però non è un passaggio finale, ma la volontà di ascoltare ciò che dicono i territori. Fa parte di quelle regole del gioco che quando un partito cresce si trova ad affrontare".