La scommessa di Gaetano in corso Cairoli

Macerata è una città dove l’interesse per il supporto fisico della musica è molto alto: possedere un album vuol dire sentire la necessità di toccare con mano il suono e godere del suo dettaglio. Dream Music Shop, negozio di dischi in corso Cairoli, spegne quest’anno cinque candeline, periodo in cui si è sviluppato quale punto di ritrovo per gli appassionati di ogni genere musicale provenienti da tutta la provincia. In occasione della ricorrenza, a parlare è il titolare Gaetano Siciliano, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ad aprire le porte del negozio nel centro città dalla sua regione d’origine, la Sicilia.

"Come tutti i ragazzi degli anni ’90 ho tenuto una chitarra in mano, ho suonato anni nelle band fino a trasferirmi a Macerata per lavoro, 10 anni fa – spiega Siciliano –. Girando per la città e le bancarelle ho capito subito che c’era un grande interesse nei confronti dei dischi, il che mi ha portato per gioco a comprare i primi stock e rivenderli la domenica nei mercatini. Ho aperto il negozio in corso Cairoli nel 2020, un anno con tanti punti interrogativi, ma ha vinto la voglia di provarci: è andata bene perché dal primo momento ho avuto tanti clienti affezionati".

A perdersi ogni giorno tra le cascate di dischi, giovani e adulti, con i loro gusti e le richieste spesso influenzate dalla moda musicale del momento. "Nell’ultimo anno i giovani hanno mostrato un forte interesse per il vinile, sia dei generi in voga negli anni ’90 e tornati di moda, sia della nuova scena: la trap è tra i più richiesti, accanto ad artisti come Lana Del Rey o Taylor Swift nel pop. A Macerata c’è curiosità anche per la scena dedicata al post punk, con nuovi gruppi che arrivano dalla Gran Bretagna".

Da parte dei meno giovani, invece, grande è la volontà di rivendere i dischi custoditi tra le mura di casa per tanti anni, con l’obiettivo di lasciare un’eredità ai loro futuri proprietari. Continua Siciliano: "I più anziani portano in negozio dischi che non ascoltano più, alimentando una sorta di eredità che diventa molto importante, al di là del valore economico. A livello di vendita è questa la fascia d’età più difficile da soddisfare, è un tipo di clientela a cui è complicato proporre qualcosa di nuovo, perché pensano di aver già vissuto e ascoltato il meglio".

Dopo i primi cinque soddisfacenti anni di attività, l’augurio è di poter continuare a vivere vendendo musica: "Negli anni ho imparato a vivere il presente, senza preoccuparmi di come sarà tra 10 anni questo settore. Al momento c’è una buonissima risposta nel commercio di dischi; il negozio è in crescendo sia a livello di incassi che di clientela, con curiosi che arrivano da Ancona, Senigallia e spesso anche dall’Abruzzo. Avendo 40 anni, mi auguro di rimanere aperto per almeno i prossimi 20 anni – conclude Siciliano –, continuando a vivere di questo, in mezzo alla musica".

Martina Di Marco