La scommessa di Rrose Sélavy: "Storie per i piccoli lettori, restiamo artigiani del libro"

Tra i piccoli capoluoghi Macerata si distingue per la particolare vivacità nel campo editoriale e tra le numerose case editrici che operano in città e provincia, una, Rrose Sélavy, si differenzia dalle altre per essere l’unica specializzata in editoria per l’infanzia. Fondata a Tolentino nel 2012 da Massimo De Nardo, noto copywriter scomparso prematuramente cinque anni fa, dal 2021 la casa editrice ha sede nel capoluogo e a guidarla è Paolo Rinaldi. Il Carlino lo ha incontrato, insieme alla sua direttrice editoriale, Giorgia Berardinelli, alla Bottega del Libro di Macerata, sui cui scaffali è arrivata, ancora fresca di stampa. la più recente pubblicazione di Rrose Sèlavy, "L’incredibile eroe del cortile". È un libro per bambini dai 5 anni in su, che – spiega Rinaldi – vuole far vivere l’esperienza di gioco più antica del mondo ovvero l’immaginazione. Scritto da Claudia Souza ed illustrato da Giacomo Agnello Modica, racconta con freschezza una storia fatta di esplorazione, di conquiste e di coraggio.

Rinaldi, a proposito di coraggio, anche lei deve averne avuto nel rilevare la casa editrice.

"A darmi coraggio è stata soprattutto la forte carica emotiva che ho sentito dopo l’improvvisa morte di Massimo. Lo spirito con cui ho voluto mettere in salvo la casa editrice, infatti, non è stato quello di dare continuità ad un’impresa, bensì quello di non mandare disperso un patrimonio di idee".

Cioè?

"Io sono un grafico e quando De Nardo fondò la casa editrice mi chiamò a collaborare per la mia professione. Per otto anni ho seguito tutti i suoi progetti compenetrandomi nella sua visione di editore per l’infanzia, un editore innovativo che ha parlato alle giovani generazioni con nuovi linguaggi, riuscendoci benissimo".

"Proprio per questo brio impresso all’editoria per l’infanzia – aggiunge Giorgia Berardinelli – Rrose Sélavy nel 2014 ottenne una menzione speciale al Premio Andersen per il miglior progetto editoriale e noi come continuatori di quel progetto culturale cerchiamo oggi di non tradire lo spirito del fondatore".

Lei, Rinaldi, si è assunto un bell’impegno. Ha trovato difficoltà?

"Prendere in mano una casa editrice è più impegnativo che crearne una nuova e nel mio caso lo è stato ancora di più stante la forte impronta che vi era stata data da De Nardo. Oggi, però, posso dire che il legame con il passato rappresenta una continua sfida per noi stessi, che ci aiuta a mantenere alta la qualità".

Ci racconti i primi passi compiuti.

"Ho attinto dai tanti progetti e dai sogni che erano nel “cassetto” di Massimo e che lui non ha avuto il tempo di realizzare. Tra questi voglio ricordare tre sue brevi storie, illustrate da Gio Pistone e pubblicate nell’album “Se un coccodrillo bussasse alla vostra porta”, in cui De Nardo esorta, attraverso la fantasia, a cambiare punti di vista perché spesso non tutto è come potrebbe sembrare".

Quali sono i temi che ricorrono più spesso nei vostri libri?

"Per i lettori più piccoli prevalgono temi sociali ed ambientali, perché le nostre pubblicazioni, oltre a divertire, aspirano ad avere una funzione educativa".

Contano più i testi o le illustrazioni?

"Per le fasce d’età cui ci rivolgiamo l’illustrazione è fondamentale, ma sotto un altro punto di vista i testi lo sono ancora di più. Tutte le nostre pubblicazioni sono progetti originali su cui lavoriamo con alcuni dei migliori autori ed illustratori per l’infanzia, non solo italiani".

"Spesso – interviene Giorgia Berardinelli – l’idea iniziale si trasforma strada facendo proprio grazie all’apporto degli autori dei testi e delle immagini. Non ci interessa il numero dei libri pubblicati ogni anno. Non vogliamo, infatti, essere una “macchina” editoriale, ma ci piace restare “artigiani” dediti alla qualità, per portare in libreria storie sempre ben costruite".

Rinaldi, cosa c’è nell’immediato futuro di Rrose Sélavy?

"Da domani saremo presenti con un nostro spazio a Bologna Children’s Book Fair, una delle più importanti fiere internazionali dell’editoria per l’infanzia. Poi attendiamo con speranza il 3 maggio, quando a Foggia saranno resi noti i vincitori del Premio di letteratura per ragazzi “La Magna Capitana”, dove un nostro libro, “Il mondo va cosi”, raccolta di filastrocche di Alessandro Riccioni, con illustrazioni di Liuna Virardi, è nella terna dei finalisti per la categoria 6-8 anni".

E in un futuro più lontano?

"Non perdere mai l’attenzione sui nostri piccoli lettori per dare loro strumenti oggi utili a stimolare la fantasia, ma anche a diventare domani lettori consapevoli".