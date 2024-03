La scomparsa di Mannocchi: "Porto Potenza non sarà più la stessa"

Si trovava a casa sua, quando è stato colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Lutto a Porto Potenza per la scomparsa di Giuseppe Mannocchi, 69 anni (foto), dipendente in un negozio di informatica e persona conosciuta in città.

La tragedia è avvenuta lo scorso lunedì notte. Verso le 2.15, è stato il padre Ezio a chiamare i soccorsi perché Giuseppe si era sentito male ed era caduto a terra, in camera da letto. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Portopotentino doc, in tanti lo conoscevano e gli volevano bene per il suo carattere gentile e garbato.

"Chi parlava con te – ricorda un amico – si trovava di fronte a una persona interessata ai molteplici accadimenti dei nostri tempi. Porto Potenza non sarà più la stessa senza di te". Giuseppe lascia anche la sorella Concetta, i nipoti Alirio, Claudia e Gianna. Il funerale è programmato per domani, alle ore 15, nella chiesa Corpus Christi.