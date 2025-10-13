La scritta "Fuori i fasci" sui muri della sede di FdI

"Fuori i fasci" è la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica sul muro, fuori dalla sede del circolo di Fratelli d’Italia di San Severino. Gli autori sono ancora sconosciuti e nella zona c’è una telecamera di videosorveglianza cittadina situata di fronte al cinema Italia, ma non è chiaro se al momento del fatto riprendesse nella direzione della sede del partito dei meloniani.

L’accaduto ha ovviamente sollevato generale indignazione e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia non ha fatto mancare la propria solidarietà. Da parte sua, il presidente del circolo settempedano, Gabriele Pacini ritiene "inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di questo tipo".

"Le scritte comparse presso la nostra sede rappresentano un gesto vile, da condannare con forza. Evidentemente – commenta Pacini – quello del fascismo resta l’unico argomento che alcuni riescono a utilizzare contro chi, in modo democratico e trasparente, espone e sostiene i propri valori, lavorando ogni giorno per dare un futuro migliore alla nostra Nazione. Valuteremo possibili azioni legali ma nel frattempo, il nostro circolo andrà avanti con determinazione, fedele ai principi di libertà, partecipazione e rispetto che ci ispirano".

"Voglio cogliere questa occasione – conclude il presidente del circolo – per ringraziare i nostri iscritti e simpatizzanti per l’impegno costante".

Gaia Gennaretti