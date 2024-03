La scrittrice Forconi conquista il pubblico della pinacoteca

Non ha deluso l’incontro nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, dove è stata protagonista la giovane scrittrice Margherita Forconi, insieme con le operatrici del centro antiviolenza di Macerata. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione per celebrare l’8 marzo. Così a prendere la parola è stata l’autrice Forconi, appena 21 anni e originaria di Macerata, che ha presentato al pubblico presente in sala il suo libro "Dove crescono i papaveri", di recente pubblicato da Giaconi Editore. Per l’occasione è intervenuta anche l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini. "Un racconto di vita quotidiana che narra la storia di quattro donne alla ricerca di se stesse – è il commento degli organizzatori soddisfatti per la riuscita –. È stato un piacevole confronto di opinioni, riflessioni ed emozioni. Complimenti a Margherita".