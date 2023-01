La scrittrice Frescura tra i bimbi della primaria

"Incontri-Amo-ci in un libro" è il titolo dell’evento che si è svolto alla scuola primaria "Don Milani" di Ripe San Ginesio nell’ambito della sperimentazione "Lettura ad alta voce" che ormai da anni fa da fil rouge all’azione educativo-didattica del plesso. I ragazzi hanno potuto vedere la scrittrice Loredana Frescura che per tutti questi mesi di scuola hanno incontrato nel loro angolo lettura attraverso il libro "Il pallone è maschio, la palla è femmina". "È stato un momento di confronto autentico tra la scrittrice e i bimbi – spiegano dalla scuola –. Il libro, con un linguaggio semplice e personaggi simpatici insegna che lo sport è per tutti e deve essere un momento di socialità".